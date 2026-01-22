A más de ocho días de la trágica muerte de Yeison Jiménez, el dolor por su partida sigue profundamente latente entre sus familiares, amigos y seguidores. El reconocido cantante perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, tragedia que también cobró la vida de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Desde entonces, el país ha sido escenario de múltiples homenajes y sentidas despedidas en distintos municipios, especialmente en su tierra natal, Manzanares.

En medio de este duelo colectivo, Heidy Jiménez, hermana del artista, ha encontrado en las redes sociales un espacio para expresar su dolor y, al mismo tiempo, compartir momentos cargados de amor y simbolismo.

Recientemente, Heidy publicó un video que no tardó en volverse viral y que ha conmovido a miles de internautas por su profunda carga emocional.

En las imágenes se observa a un bebé, identificado como Domenic, frente a un cuadro con la fotografía de Yeison Jiménez. El menor, con total inocencia y ternura, se acerca y le da varios besos al retrato del cantante, en lo que muchos interpretaron como una despedida espontánea y sincera.

Mientras ocurre la escena, se percibe un ambiente íntimo, familiar y profundamente emotivo, que refleja el impacto de la ausencia del artista incluso en los más pequeños del hogar.

Heidy acompañó el video con un breve mensaje que decía: “Domenic dándole besitos al hermanito”, palabras que bastaron para desatar una ola de reacciones en redes sociales.

Los seguidores del cantante no pudieron contener la emoción al ver el gesto del niño, resaltando la pureza del momento y el amor que sigue rodeando la memoria de Yeison.

En el video, tras besar el cuadro, el bebé se retira, y en un instante el marco parece tambalearse y casi caer, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios. Lejos de causar polémica, el hecho provocó comentarios cargados de emoción, ternura e incluso algo de humor nervioso, como una forma de aliviar el dolor colectivo.

Mensajes como “Aún no lo puedo creer, desde el cielo cuidará de sus hijos y su esposa”, “Qué tristeza tan grande, Dios fortalezca a toda la familia” y “Hermoso bebé, que Dios lo bendiga” inundaron la publicación. Para muchos, este video se convirtió en una muestra clara de que, aunque Yeison Jiménez ya no esté físicamente, su presencia sigue viva en el corazón de su familia y de quienes lo admiraron.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un trágico accidente de avioneta ocurrido en el municipio de Pápia, en el departamento de Boyacá. En el siniestro también perdieron la vida cinco personas más que viajaban con el artista.

La noticia causó una profunda conmoción en Colombia, especialmente entre sus seguidores y en los municipios donde su música tenía un fuerte arraigo. Tras su muerte, se hicieron homenajes, velatones y actos simbólicos en diferentes regiones del país, así como en su tierra natal, Manzanares, donde familiares, amigos y fanáticos le dieron el último adiós.

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, recuerdos y videos emotivos que reflejan el impacto que Yeison Jiménez tuvo no solo como artista, sino como ser humano.

Su legado musical y su historia de lucha personal continúan siendo recordados por quienes encontraron en sus canciones una voz cercana y honesta.

