Las nominaciones a la edición 98 de los premios Óscar fueron anunciadas este jueves durante una ceremonia transmitida en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles. El evento fue conducido por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes revelaron la lista de producciones, artistas y equipos técnicos que competirán por la estatuilla dorada en 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Predicciones para los premios Óscar 2026: quiénes son los favoritos que se llevarían la estatuilla)

La gran protagonista del anuncio fue Sinners, dirigida por Ryan Coogler, que impuso un nuevo récord al recibir 16 nominaciones, superando así las 14 obtenidas en su momento por Titanic, La La Land y All About Eve. Este hito consolida a la cinta como la gran favorita de la temporada y una de las más comentadas por la crítica y el público.

Lee También

La ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2026 se realizará el próximo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre, en Hollywood. En esta edición, el comediante y presentador Conan O’Brien regresará como maestro de ceremonias, prometiendo una gala cargada de humor y momentos memorables.

Entre las novedades de este año se destaca la incorporación de una nueva categoría: mejor reparto, que busca reconocer el trabajo colectivo del elenco de una película. Como es tradición, la mayoría de las categorías cuentan con cinco nominados, a excepción de mejor película, que mantiene un límite máximo de diez producciones.

Nominaciones a los premios Óscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor dirección

Chloé Zhao – Hamnet.

Josh Safdie – Marty Supreme.

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another.

Joachim Trier – Sentimental Value.

Ryan Coogler – Sinners.

Actriz principal

Jessie Buckley – Hamnet.

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You.

Kate Hudson – Song Sung Blue.

Renate Reinsve – Sentimental Value.

Emma Stone – Bugonia.

Actor principal

Timothée Chalamet – Marty Supreme.

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another.

Ethan Hawke – Blue Moon.

Michael B. Jordan – Sinners.

Wagner Moura – The Secret Agent.

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku – Sinners.

Elle Fanning – Sentimental Value.

Teyana Taylor – One Battle After Another.

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value.

Amy Madigan – Weapons.

Actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another.

Jacob Elordi – Frankenstein.

Sean Penn – One Battle After Another.

Stellan Skarsgård – Sentimental Value.

Delroy Lindo – Sinners.

Guion adaptado

Bugonia.

Frankenstein.

Hamnet.

One Battle After Another.

Train Dreams.

Guion original

Blue Moon.

It Was Just an Accident.

Marty Supreme.

Sentimental Value.

Sinners.

Largometraje animado

Arco.

Elio.

KPop Demon Hunters.

Little Amélie or the Character of Rain.

Zootopia 2.

Película internacional

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Canción original

Dear Me – Diane Warren: Relentless.

Golden – KPop Demon Hunters.

I Lied to You – Sinners.

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi.

Train Dreams – Train Dreams.

Con una fuerte presencia de producciones ambiciosas, nuevas voces creativas y actuaciones destacadas, los Óscar 2026 se perfilan como una de las ediciones más competitivas y comentadas de los últimos años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.