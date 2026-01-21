De cara a los Premios Oscar 2026, los cinéfilos ya comenzaron a hacer sus apuestas sobre cuáles serán las películas que dominarán la temporada de premios. Como ocurre cada año, los meses previos a la gala se convierten en un intenso periodo de visionado, análisis y debate, en el que influyen no solo los gustos personales, sino también criterios como las interpretaciones, la fuerza del guion, la cinematografía o el impacto cultural de cada historia.

(Vea también: “Un poeta” hace historia: la película colombiana que conquistó Cannes y va a los Óscar y Goya 2026)

Aunque galardones previos como los Globos de Oro, los BAFTA o los Critics’ Choice suelen marcar una tendencia, nada está escrito hasta que votan los miembros de la Academia.

Factores sociales, políticos y culturales también juegan un papel clave. Aun así, estas son las películas que, según la crítica y el público especializado, tienen más probabilidades de estar nominadas y que deberías ver antes de la gran noche.

Películas que podrían llevarse el premio Óscar 2026

Una de las grandes favoritas es ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson. Muchos expertos coinciden en que podría obtener nominaciones a Mejor Película, Dirección y categorías actorales. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien interpreta a un exrevolucionario llamado Bob Ferguson, junto a un elenco estelar que incluye a Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor. Su mezcla de humor y drama, centrada en un padre revolucionario que vive en la clandestinidad con su hija, ha sido especialmente bien recibida.

Otra fuerte contendiente es Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. Basada en la novela homónima, la película aborda el duelo de la familia Shakespeare tras la muerte de su hijo y explora cómo este hecho pudo influir en la creación de Hamlet.

En el terreno de las adaptaciones, destaca Frankenstein, de Guillermo del Toro. Disponible en Netflix, la cinta ha sido elogiada por su enfoque visual y su profundidad emocional, poniendo el acento en temas como la soledad, la moral y la responsabilidad. La cinta cuenta con un elenco estelar como: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, entre otros.

Desde Europa llega Valor sentimental, de Joachim Trier, una de las películas más emotivas del año. El reencuentro de dos hermanas con su padre cineasta tras la muerte de su madre ha conmovido a la crítica por su retrato honesto de las relaciones familiares.

En el apartado interpretativo, Marty Supreme podría darle una nueva nominación a Timothée Chalamet. Inspirada en la vida del jugador de ping-pong Marty Reisman, la película combina drama personal y ambición deportiva.

El musical ‘Wicked: For Good’ y el thriller iraní ‘Un simple accidente’, ganador de la Palma de Oro en Cannes, completan una lista diversa y potente. Todas ellas perfilan una edición de los Oscar 2026 marcada por la calidad, la emoción y la variedad de miradas cinematográficas.

Por otro lado, Brasil brilló en los Golden Globes 2026 al llevarse el premio a Mejor Película Internacional con ‘El agente secreto’, una obra que ya es considerada una de las películas más poderosas de 2025 y que honra la vasta filmografía brasileña. Además, la cinta hizo historia con Wagner Moura, quien ganó Mejor Actor en una Película Dramática, convirtiéndose en el primer brasileño en lograrlo.

El reconocimiento se suma al obtenido a inicios de 2026 en los Critics’ Choice Awards, donde fue elegida como Mejor Película Extranjera. Este thriller dramático aborda la memoria social y la dictadura, moviéndose entre pasado y futuro para retratar uno de los periodos más oscuros de la historia de Brasil, a través de un hombre atrapado en una situación límite que pone su vida en riesgo.

