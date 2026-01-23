Hay luto en el mundo del hard rock y el heavy metal tras confirmarse el fallecimiento del reconocido bajista que marcó una de las etapas más gloriosas de Scorpions, Francis Buchholz.

La noticia se conoció en la mañana de este 23 de enero y rápidamente generó una ola de reacciones entre fanáticos, músicos y seguidores del rock a nivel mundial.

¿De qué murió Francis Buchholz, bajista de Scorpions?

El músico murió a los 71 años luego de una batalla privada contra el cáncer, enfermedad que enfrentó con discreción junto a su familia. Nacido el 19 de febrero de 1954 en Alemania, su nombre quedó inscrito para siempre en la historia del rock gracias a su aporte fundamental como bajista de Scorpions entre 1973 y 1992, periodo que muchos consideran el más exitoso y representativo de la banda.

La familia fue la encargada de confirmar el fallecimiento a través de las redes sociales oficiales del artista. Su esposa e hijos compartieron un mensaje que conmovió profundamente a los seguidores del bajista y de la agrupación alemana.

“Con una gran tristeza y el corazón hecho pedazos compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer, tras una batalla privada contra el cáncer”, escribieron.

En el mismo comunicado, destacaron la fortaleza y serenidad con la que enfrentó la enfermedad: “Dejó este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia, exactamente del modo en que él nos enseñó”.

El mensaje cerró con un emotivo agradecimiento dirigido a los fanáticos de todo el mundo, quienes acompañaron al músico durante décadas:

“Gracias por su lealtad inquebrantable, por el amor y por la fe que depositaron en él a lo largo de su increíble viaje. Le dieron el mundo y él se los devolvió con su música. Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó”.

Luego de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. “Siempre te recordaremos”, “Nos harás mucha falta”, “¡Leyenda eterna!” y “Sacudiéndose como un huracán en el más allá” fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Scorpions, quienes lamentaron la pérdida de una de las figuras más importantes de su historia.

La huella del bajista en Scorpions es profunda y duradera. Durante casi dos décadas formó parte de grabaciones emblemáticas como ‘Fly to the Rainbow’, ‘Blackout’ y ‘Love at First Sting’, además del exitoso Crazy World, álbum que consolidó a la banda a nivel global. También participó en discos en vivo considerados de culto, como ‘Tokyo Tapes’ y ‘World Wide Live’, piezas clave del rock en directo.

Luego de su salida de Scorpions, el músico continuó activo. En 2008 regresó a los estudios con la banda Dreamtide y más adelante se unió al proyecto Michael Schenker’s Temple Of Rock. Entre 2016 y 2017 también lanzó dos álbumes con Phantom 5, demostrando que su pasión por la música seguía intacta.

Sus inicios se remontan a Dawn Road, agrupación que fundó junto a Uli Jon Roth y que, tras la llegada de Klaus Meine y Rudolf Schenker, se transformaría en la legendaria Scorpions.

Hoy, el rock despide a un músico esencial, cuyo legado seguirá vivo en cada riff, cada escenario y cada fan que creció con el sonido de una de las bandas más grandes de la historia.

