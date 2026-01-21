La estrella global multiplatino ganadora del Latin GRAMMY® y del GRAMMY®, Carín León, inicia el 2026 junto a uno de los líderes de la nueva generación de intérpretes mexicanos, la estrella multiplatino Xavi, con “La Morrita”, una celebración de la mexicanidad y de la conquista amorosa contemporánea.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales. Escrita por Carín y Xavi junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera —quien también produjo el tema—, “La Morrita” destaca por su candente y enérgico huapango, un ritmo perfecto para musicalizar esta declaración amorosa.

Con una actitud irreverente pero juguetona, Carín y Xavi modernizan el huapango tradicional con una narrativa lírica contemporánea, fusionando el cortejo tradicional con la cultura digital: Instagram, flores y bolsas de diseñador. El coro contagioso posiciona el tema como un himno instantáneo en las pistas de baile, reafirmando la posición de Carín León como el embajador global de la Música Mexicana al llevar ritmos intrínsecamente mexicanos al escenario mundial sin perder autenticidad.

El sencillo llega a poco menos de un mes del doble lanzamiento de Carín León, Chapayeka y Chapayeka (Puro Chucky), dos álbumes que continúan la tradición del originario de Hermosillo de presentar un regalo navideño a sus seguidores.

“La Morrita” da inicio a un año que promete ser histórico para Carín. El cantante está actualmente nominado a los premios GRAMMY® 2026, en los que buscará su segunda victoria consecutiva en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano) por su álbum Palabra de To’s (Seca). En 2025, Carín obtuvo su primera victoria en los GRAMMY® gracias a su aclamado álbum Boca Chueca, Vol. 1.

