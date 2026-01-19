El cantante de reguetón antioqueño Blessd sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez, una noticia que marca un antes y un después en su vida personal y artística.

El anuncio lo hizo a través de una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una imagen de la ecografía de su bebé acompañada de unos pequeños tenis, símbolo del nuevo camino que está por comenzar.

La revelación estuvo acompañada por un fragmento de una canción inédita que el artista lanzó como homenaje a su primogénito. En la letra, Blessd dejó ver un lado íntimo y reflexivo, muy distinto al que suele mostrar en sus temas urbanos.

“No tengo cicatrices, ya sané los moretones, yo soy un guerrero de haters, tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones”, dice parte de la canción, en la que hace referencia tanto a las dificultades que ha enfrentado como al cambio emocional que le ha traído la paternidad.

El cantante paisa, quien en el pasado confirmó que incluso llegó a tener una pelea de puños con Feid, aseguró que esta nueva etapa le ha dado tranquilidad y un enfoque distinto a su vida. En la misma publicación escribió un mensaje cargado de sentimiento: “ME TRANQUILIZA, ME CALMA, ME RELAJA Y RESPIRO. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”, palabras que rápidamente se volvieron virales y generaron miles de reacciones.

La noticia no solo emocionó a sus fanáticos, sino también a varias figuras del entretenimiento y el deporte. El futbolista Radamel Falcao García fue uno de los primeros en reaccionar con un ‘like’, mientras que Maluma, amigo cercano del artista, comentó con entusiasmo: “¡El bendeciditoooooo!”, haciendo alusión al apodo con el que Blessd se dio a conocer en sus inicios y que hace referencia a ‘El Bendito’.

¿Quién es la novia de Blessd?

La futura mamá es Manuela QM, una reconocida creadora de contenido y empresaria que ha construido una sólida presencia en el mundo digital colombiano. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Manuela se ha consolidado como una de las influencers más influyentes del país, destacándose por compartir contenido relacionado con estilo de vida, bienestar y moda.

Además de su faceta como creadora digital, Manuela QM también es empresaria y fundadora de la marca Cueme, dedicada a la moda y los accesorios femeninos. Su trabajo en el mundo empresarial la ha posicionado como una figura relevante más allá de las redes sociales, combinando imagen, negocios y proyección personal.

Para Blessd, la llegada de su primer hijo representa un nuevo motor de inspiración y un giro significativo en su historia. Sus seguidores esperan que esta etapa no solo transforme su vida personal, sino que también se refleje en su música, ahora marcada por la sensibilidad, la madurez y la ilusión de convertirse en padre

