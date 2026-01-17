La noticia fue confirmada por un amigo cercano del artista y rápidamente generó conmoción entre sus seguidores y colegas. En medio del duelo que aún vive la música latinoamericana tras el accidente aéreo del pasado 10 de enero, que cobró la vida del cantante colombiano Yeison Jiménez, el mundo del entretenimiento volvió a verse sacudido por otra pérdida inesperada: la muerte de un reconocido intérprete durante un vuelo con destino a Estados Unidos.

Se trata del cantante dominicano Félix Rosario, conocido artísticamente como ‘El negrito consentido‘, figura destacada de la bachata y la música tropical en República Dominicana.

Su fallecimiento fue confirmado por personas de su círculo más cercano y desató una ola de mensajes de dolor, despedida y homenajes en redes sociales, donde sus seguidores expresaron incredulidad y tristeza ante la repentina partida del artista.

Según la información conocida hasta ahora, Félix Rosario viajaba a bordo de un vuelo que salió desde Santiago de los Caballeros con destino al aeropuerto internacional Newark Liberty, en Estados Unidos.

El desplazamiento no estaba relacionado con compromisos musicales, sino con motivos de salud. El cantante buscaba recibir una valoración médica más especializada debido a molestias físicas que venía presentando desde hacía varios días.

La noticia fue dada a conocer por el locutor y abogado Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano de Rosario, quien explicó que el artista había experimentado dolores persistentes en el pecho y que incluso había acudido previamente a un centro médico en República Dominicana.

Ante la preocupación por su estado y por recomendación de su madre, decidió viajar a Estados Unidos con la esperanza de someterse a exámenes más completos y obtener un diagnóstico claro.

Sin embargo, durante el trayecto aéreo su condición de salud se agravó de manera repentina. Félix Rosario falleció antes de llegar a su destino final, dejando en ‘shock’ a su familia y a quienes lo esperaban en el aeropuerto de Newark.

Su esposa, Julissa Urbáez, y otros familiares aguardaban su llegada alrededor de las siete de la noche. Al no recibir noticias ni poder comunicarse con él, la preocupación creció hasta que finalmente se confirmó el lamentable desenlace.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte médico oficial que detalle la causa exacta de su muerte. No obstante, las versiones coinciden en que el cantante presentaba signos claros de deterioro físico en los días previos al viaje.

Félix Rosario tenía 54 años y es recordado por canciones como ‘El gatico‘ y ‘Déjame volver’, además de su carisma, cercanía con el público y espíritu solidario, cualidades que hoy destacan quienes lamentan profundamente su partida.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos