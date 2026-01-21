La música romántica y popular en Colombia y Latinoamérica se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su historia. Galy Galiano, una de las voces más influyentes y queridas de todos los tiempos, anuncia oficialmente su última gira artística, titulada “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”, marcando su despedida definitiva de los escenarios.

Esta gira representa el cierre de una carrera legendaria que ha acompañado a millones de personas durante décadas. Después de estas presentaciones, Galy Galiano no volverá a subir a una tarima, convirtiendo cada concierto en una oportunidad única e irrepetible para verlo en vivo por última vez.

“LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS” será un recorrido cargado de emociones, recuerdos y gratitud. Un adiós sincero al público que lo acompañó desde sus inicios y que convirtió sus canciones en parte esencial de sus propias historias de vida.

Hablar de Galy Galiano es hablar de éxitos eternos. Su repertorio no solo conquistó la radio y los escenarios, sino que se convirtió en la banda sonora de amores, despedidas, reconciliaciones y desvelos. Temas que siguen vigentes y que hoy forman parte de la memoria colectiva de toda una región.

Canciones como “Me bebí tu recuerdo”, “La cita”, “Frío de ausencia”, “Quien entiende este amor, “De que duele duele”, “Pequeño Motel”, “Amor de primavera” y “Dos Corazones”, entre muchas otras, consolidaron a Galy Galiano como un referente absoluto de la música romántica en español.

Cada uno de estos éxitos será protagonista en esta gira de despedida, donde el público cantará de principio a fin.

● Bogotá – 30 de abril Movistar Arena

● Medellín – 09 de mayo Diamate de Béisbol

● Pereira – 30 de mayo Expofuturo

● Cali – 06 de junio Arena Cañaveralejo

● Neiva – 01 de agosto Club Los Lagos

● Ibagué – 22 de agosto Néctar Arena

● Bucaramanga – 29 de agosto Center

● Villavicencio – 05 de septiembre Coliseo Las Malocas

● Cúcuta – 03 de octubre Plaza Banderas

Cada ciudad será testigo de una noche cargada de nostalgia, aplausos interminables y despedidas inolvidables. Esta gran gira se llevará a cabo bajo la producción de AME Concerts encabezada por Marco Barranco, y Live Music Concerts dos compañías con amplia trayectoria en la realización de espectáculos de alto nivel, encabezada por Marco Barranco, garantizando una producción impecable y a la altura del legado de Galy Galiano.

Próximamente se conocerán más fechas, ampliando esta última oportunidad para que más seguidores puedan ser parte de este adiós histórico. “La última y nos vamos” no es solo una gira: es el cierre de una era.

