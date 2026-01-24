En un video que circuló en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), se observa al sacerdote antioqueño en lo que parece ser una de sus intervenciones litúrgicas o encuentros espirituales.

Sin embargo, lo que dejó boquiabiertos a los asistentes y a los internautas no fue una lectura bíblica tradicional, sino la interpretación a ‘grito herido’ de uno de los éxitos más grandes del fallecido artista Yeison Jiménez: ‘¿Por qué la envidia?’.

El clip muestra al clérigo con micrófono en mano, moviéndose con la soltura de un artista de tarima y conectando con los feligreses a través de la letra que reza sobre las dificultades del éxito y la mala energía de terceros.

Acá, el video en cuestión:

Si yo lo vi , ustedes también ! A bueno que sería sentarse a tomar aguardiente con este cura y contarle de mis andanzas en la casa del bombillo rojo. 😂 pic.twitter.com/1dTp29obkL — Argiro Castaño (@ArgiroCasta888) January 24, 2026

La forma en la que el padre interpretó la canción, incluso pronunciando la misma frase que decía Jiménez (“con el corazón”), hizo que algunos de los asistentes se unieran a él.

“Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar, dejen la mar…”, fue otra de las frases que pronunció con gran entusiasmo.

Para muchos, ver a un representante de la Iglesia Católica entonando música de despecho o popular dentro de un contexto religioso podría resultar polémico. No obstante, para quienes conocen la trayectoria de Zapata en el Canal RCN, esto no es más que una muestra de su pedagogía de la cercanía.

La profunda admiración del Padre Walter por Yeison Jiménez

Detrás de este video viral no hay una simple ocurrencia del momento; existe una relación de respeto y admiración genuina que el sacerdote cultivó hacia el artista caldense. El Padre Walter no solo es un oyente de su música, sino que se ha declarado un ferviente defensor de la historia de vida del fallecido artista.

En diversas entrevistas para programas matutinos y pódcast de entretenimiento, Zapata resaltaba que veía en el intérprete de ‘Aventurero’ un ejemplo de “berraquera” y fe.

Para el clérigo, el hecho de que un joven que trabajaba cargando bultos en la Plaza de Mercado de Corabastos haya llegado a la cima de la industria musical era un ejemplo de disciplina que merecía ser contado en los altares.

Incluso, el Padre Walter confesaba que mantenía una comunicación cercana con el cantante, al punto de fungir como su consejero espiritual.

Para el Padre Walter, cantar música de Yeison Jiménez no es un pecado, sino una forma de celebrar la vida y recordarles a sus fieles que Dios también se manifiesta en las historias de superación que suenan en las cantinas y en las plazas del país.

