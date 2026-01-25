A medida que avanzan las investigaciones por el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá, en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez junto a otras personas de su equipo, continúan conociéndose detalles que reflejan la magnitud de la tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

Poterior a los hechos se reveló que se hallaron algunas pertenencias personales del artista y de quienes lo acompañaban. Los objetos fueron encontrados entre las cenizas convirtiéndose en silenciosos testimonios de los últimos momentos antes del impacto.

(Lea también: Homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en concierto de Medellín tiene a enigmático hombre detrás)

Aunque las autoridades no han revelado un inventario detallado por respeto a las víctimas y a sus familias, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales —relacionadas con estos hallazgos— causaron una fuerte reacción emocional entre seguidores del intérprete de música popular. Para muchos, estos elementos simbolizan no solo la pérdida del artista, sino también la dimensión humana de una tragedia que enluta al país.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

(Vea también: Mhoni Vidente dijo que “una mujer” sería la responsable de la muerte de Yeison Jiménez)

En plataformas digitales, cientos de mensajes de solidaridad, duelo y acompañamiento han sido compartidos por fanáticos, colegas del mundo musical y ciudadanos en general, quienes recuerdan a Yeison Jiménez por su trayectoria, su cercanía con el público y el impacto que tuvo en la música popular colombiana.

Mientras tanto, las autoridades continúan con los actos investigativos para esclarecer las causas exactas del accidente, al tiempo que reiteran el llamado al respeto frente al manejo de imágenes y versiones no confirmadas.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos