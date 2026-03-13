Las recientes declaraciones de la angelóloga y numeróloga Paulina Corzo han causado curiosidad en redes sociales, luego de que compartiera su interpretación espiritual sobre lo que habría ocurrido con el alma del cantante Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

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En una conversación con Pulzo, Corzo explicó que, desde su lectura energética y vibracional, el artista habría completado el tiempo que tenía destinado en la Tierra. Según señaló, su proceso espiritual estaría relacionado con una etapa de evolución del alma.

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De acuerdo con su interpretación, el cantante no se encontraría en un estado de limitación espiritual. Por el contrario, aseguró que su energía tendría una conexión positiva en el plano trascendental.

“No le veo espacios de limitación”, afirmó Corzo, al referirse al proceso espiritual que, según su visión, atraviesa el artista.

Sin embargo, la numeróloga también advirtió que podrían presentarse tensiones relacionadas con temas económicos o patrimoniales alrededor del legado del cantante. Según indicó, podrían surgir conflictos inesperados vinculados con bienes o asuntos financieros.

“Les diría (a su familia) que tengan cuidado con temas económicos porque se pueden venir guerras inconscientes, limitantes o escindidas con los bienes o con cualquier conexión que pudo haber tenido con la economía”, señaló.

Finalmente, Corzo afirmó que, desde su perspectiva espiritual, el alma del artista ya habría trascendido el plano físico y estaría en una etapa de transformación energética.

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“Su alma ya se desprendió de su espacio físico. Está en un estado de vibración, integrando nuevas dimensiones y, de alguna manera, está donde debe estar”, concluyó.

Las declaraciones de la angelóloga hacen parte de una serie de lecturas espirituales que ha compartido recientemente sobre diferentes temas de actualidad, entre ellos el panorama político colombiano y diversas interpretaciones energéticas sobre figuras públicas.

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