Este sábado 13 de junio se confirmó el fallecimiento la actriz Flor Vargas Buitrago, una de las figuras más representativas de las artes escénicas en Colombia. Según confirmó el programa ‘Bravíssimo’, la artista partió a sus 97 años.

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Vargas Buitrago estaba travesando una compleja situación de salud y dificultades económicas que afectaron su calidad de vida. Reconocida por su participación en producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’., la artista permanecía en su vivienda bajo cuidados parciales, mientras enfrentaba limitaciones físicas que reducían su autonomía.

En los últimos meses, su estado de salud se deterioró debido a problemas de movilidad derivados de caídas recurrentes, lo que la obligó a usar caminador y depender de ayuda para actividades cotidianas.

A este panorama se sumó una situación económica limitada, ya que subsistía con una pensión equivalente a un salario mínimo, ingreso con el que debía cubrir gastos de vivienda, alimentación y el apoyo de una persona que la asistía por horas.

¿Quién era Flor Vargas?

Nacida en Bogotá en 1933, Flor Vargas inició su camino en las artes desde muy joven, participando en actos escolares y dirigiendo obras. Se destacó inicialmente como locutora y actriz de radio, convirtiéndose en una de las pioneras del medio en Colombia.

Su transición a la televisión se dio a principios de la década de 1970, con una carrera que se extendió por más de 50 años, hasta alrededor de 2016.

Entre sus producciones más recordadas figuran ‘Los Victorinos’ (2009), donde interpretó un rol icónico, y ‘N.N.’ (1990), en la que dio vida a Doña Rotunda Altocopete, un personaje cómico que dejó huella en el público por su carácter y humor.

#Luto en el arte nacional. 🕯️ Falleció #FlorVargas Buitrago (1933), pionera indiscutible del teatro y la televisión colombiana. Desde los años 70 hasta su recordado papel en 'Laura, la santa colombiana', su talento marcó nuestra pantalla. ¡Buen viaje, maestra! 🎭🙏 pic.twitter.com/jGiCty2Ih4 — @FarándulaYCríticaTV2026 (@TVCritica2017) June 14, 2026

También formó parte de elencos emblemáticos como ‘La saga’, ‘El capo’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Pero sigo siendo el rey’, entre decenas de títulos que marcaron la historia de la televisión colombiana.

Su trayectoria abarcó igualmente el teatro y el cine, consolidándola como una primera actriz versátil capaz de interpretar roles dramáticos y de comedia con igual solvencia. Además de su labor actoral, se desempeñó como docente y escritora, contribuyendo al desarrollo cultural del país desde múltiples frentes.

La vida de Flor Vargas estuvo marcada por grandes desafíos personales. Quedó viuda a los 34 años tras la muerte de su esposo Manuel Cabral, víctima de riñones poliquísticos, enfermedad que también cobró la vida de sus dos hijos: el actor Manuel Cabral y Cecilia. A pesar de estas pérdidas, continuó su carrera con dedicación, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para generaciones de artistas.

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