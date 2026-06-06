Camila Jurado dejó al descubierto un aspecto poco conocido de su vida personal luego de aparecer junto a su novia en una publicación que rápidamente se llenó de reacciones.

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La actriz colombiana intercambió mensajes de cariño con su pareja y muchos de sus seguidores aprovecharon para felicitarla por la relación en el marco de su cumpleaños.

Aunque suele reservar parte de su intimidad, la artista terminó protagonizando una de las historias más comentadas entre sus fanáticos después de que Laura Ruíz compartiera un video con varios recuerdos juntas.

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¿Quién es la novia de Camila Jurado?

La mujer que aparece junto a la actriz es Laura Ruíz, quien publicó una recopilación de fotografías y videos para celebrar una fecha especial de Jurado. Sin embargo, más allá de la ocasión, el contenido permitió ver diferentes momentos de la pareja y confirmó el vínculo sentimental que mantienen.

Las imágenes muestran viajes, encuentros y escenas cotidianas que reflejan la cercanía entre ambas. La publicación también estuvo acompañada por una dedicatoria en la que Laura destacó la forma de ser de la actriz y el impacto positivo que tiene en quienes la rodean.

El video comenzó a circular rápidamente entre seguidores de la artista, quienes destacaron la naturalidad con la que compartió este capítulo de su vida personal.

El mensaje de Camila Jurado que emocionó a sus seguidores

La actriz no tardó en responder a la dedicatoria. A través de los comentarios, agradeció el gesto y le dedicó unas palabras cargadas de afecto a su pareja.

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor, solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, escribió Jurado.

La respuesta despertó decenas de reacciones y mensajes de apoyo. Muchos usuarios resaltaron la complicidad entre ambas y celebraron que la actriz compartiera públicamente una faceta más personal de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ruíz, laura. (@laurarruizs)

Mientras tanto, Camila Jurado continúa desarrollando su carrera en la televisión y las plataformas digitales, donde mantiene una comunidad de seguidores que sigue de cerca tanto sus proyectos profesionales como algunos momentos especiales de su día a día.

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