El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus participaciones en producciones como ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’, falleció a los 81 años tras ser víctima de un ataque con arma blanca en su residencia de Los Ángeles, California. Las autoridades confirmaron la captura del principal sospechoso, identificado como Michael Gledhill, hijo de la pareja sentimental del artista.

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Según la información divulgada por medios estadounidenses, el crimen ocurrió durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada en el sector de Tarzana, al oeste de Los Ángeles.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, Gledhill, de 44 años, habría llamado personalmente a las autoridades tras el ataque para admitir su responsabilidad en los hechos.

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Según la información revelada por la investigación, el hombre aseguró durante la llamada: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado, yo lo maté, soy el hombre al que buscan”.

Cuando los uniformados llegaron al inmueble encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con una herida de arma blanca en el pecho. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, los profesionales de salud confirmaron posteriormente su fallecimiento.

La Policía de Los Ángeles informó que el caso está siendo tratado como un homicidio y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de riesgo para la comunidad, por lo que se considera un hecho aislado.

Las autoridades confirmaron además que Michael Gledhill residía en la misma vivienda junto con su madre, pareja sentimental del actor.

Tras su captura, el hombre fue acusado formalmente de asesinato y permanece recluido en una cárcel del condado con una fianza fijada en dos millones de dólares. Hasta ahora no se ha informado si cuenta con representación legal.

Además, en las últimas horas salieron a la luz imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la entrada de la residencia. En los videos se observa al sospechoso caminando por la acera y realizando señales a los agentes, aparentemente para indicarles el lugar donde se encontraba la víctima.

Nacido en Nueva York, James Handy desarrolló una trayectoria de varias décadas en la industria audiovisual y acumuló cerca de 150 créditos actorales, según registros de IMDb.

Uno de sus papeles más recordados fue el de un exterminador en la película Jumanji, protagonizada por Robin Williams. Más recientemente interpretó al cantinero Jimmy en Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise. Su carrera también incluyó participaciones en reconocidas series de televisión como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills, 90210 y Law & Order.

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La noticia generó conmoción entre colegas y representantes de la industria del entretenimiento. Una de las primeras reacciones fue la de Pam Ellis-Evenas, representante de Ellis Talent Group, quien lamentó profundamente la pérdida del actor. Según expresó, Handy era una persona talentosa, humilde y apreciada por quienes compartieron con él durante su carrera profesional.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el crimen que terminó con la vida de uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión estadounidense.

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