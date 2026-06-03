La muerte de la ‘influencer’ mexicana Paola Márquez causa conmoción entre sus seguidores y en el mundo de las redes sociales. La creadora de contenido, de 30 años, fue encontrada sin vida en la vivienda donde residía en San Luis Potosí, México, en un caso que continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con reportes de medios como Univisión, el hallazgo ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando un familiar llegó al inmueble y la encontró sin signos vitales. Posteriormente, equipos de emergencia acudieron al lugar, aunque ya no fue posible prestarle asistencia.

La noticia fue confirmada por su padre, Hércules Márquez Balderas, a través de un mensaje publicado en redes sociales. Paola era conocida por compartir contenido relacionado con estilo de vida, viajes y experiencias personales, lo que le permitió construir una comunidad de más de un millón de seguidores en plataformas digitales.

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Paola Márquez pasaba por difícil momento

Luego de conocerse su fallecimiento, usuarios comenzaron a revisar algunas de sus últimas publicaciones, en las que expresó mensajes que varios seguidores interpretaron como señales de que atravesaba un momento complejo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que exista relación entre esos mensajes y las circunstancias de su muerte.

“Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente, no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo”, aseguró Márquez en una publicación.

Por ahora, la Fiscalía de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de muerte, por lo que continúan las indagaciones correspondientes.

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