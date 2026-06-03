La entrevista que Westcol tenía prevista con el candidato presidencial Iván Cepeda quedó en duda luego de la controversia que surgió por el encuentro que el creador de contenido sostuvo días atrás con Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Suena a propuesta de personero”: Westcol apretó a De la Espriella por promesa de campaña)

La situación comenzó después de que el representante Santiago Osorio, integrante de la Alianza Verde y cercano al Gobierno de Gustavo Petro, reaccionara a la entrevista que Westcol sostuvo con De la Espriella.

El congresista puso en duda que la conversación se hubiera dado sin recursos de por medio y preguntó públicamente quién financió los vuelos privados utilizados durante los desplazamientos relacionados con ese encuentro. Las declaraciones provocaron una respuesta del creador de contenido, quien rechazó los señalamientos.

Lee También

“Ayer, en el streaming de Westcol, dijo varias veces que lo que él hacía era orgánico, natural y, sobre todo, que no existía plata de por medio. Vamos a creerle, pero no sin antes preguntarle: ¿quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, escribió Osorio en sus redes sociales.

Wescol se molestó por intervención de Santiago Osorio

En medio del intercambio, el creador de contenido manifestó su molestia por los cuestionamientos y dejó abierta la posibilidad de no llevar a cabo la entrevista que tenía programada con Iván Cepeda, uno de los candidatos que disputa la Presidencia de Colombia.

“No yo voy a hacer un ‘stream’ con personas que me acusan de cosas que yo no he hecho, yo no necesito eso y tampoco necesito arrastrármele a nadie”, dijo el creador de contenido, a la vez que puso sobre la mesa un debate en lugar de la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de W Reals | Comunidad de Westcol (@wreals_comunidad)

Hasta el momento, ni Iván Cepeda ni su equipo han confirmado cambios en la agenda anunciada previamente. Sin embargo, la polémica surgida en redes sociales puso incertidumbre sobre la realización del espacio que estaba previsto dentro de la serie de entrevistas que el influenciador viene adelantando con figuras de la política nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z