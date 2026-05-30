El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre su propuesta de seguridad y sistema penitenciario durante una entrevista con el creador de contenido Westcol, en la que cuestionó el funcionamiento actual de las cárceles en Colombia y lanzó duras críticas contra el Inpec.

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La conversación surgió cuando Westcol le preguntó por los casos en los que se han conocido fiestas y eventos al interior de centros penitenciarios, con la participación incluso de artistas y agrupaciones musicales, como el que sucedió con Nelson Velásquez en Itagüí. Frente a ello, De la Espriella aseguró que situaciones de ese tipo son consecuencia de la falta de control y de la corrupción que, según él, existe dentro del sistema carcelario.

“Mira la cárcel de Itagüí, desorden, conjunto vallenato. Eso es porque no hay ley, no hay justicia y porque hay un cáncer llamado Inpec. Esa vaina es un cáncer de corrupción que permite toda esa porquería”, afirmó el aspirante presidencial. Además, señaló que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, impulsaría una profunda transformación en la administración de las prisiones del país.

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Entre sus propuestas, De la Espriella reiteró la construcción de diez megacárceles y planteó la creación de un nuevo cuerpo de prisiones integrado por reservistas y veteranos de la Fuerza Pública. Según explicó, este organismo reemplazaría al Inpec y estaría adscrito al Ejército Nacional. “Ese cáncer lo voy a sacar, así como voy a construir las diez megacárceles, voy a montar un nuevo cuerpo de prisiones con los reservistas y los veteranos, saco al Inpec y ese nuevo cuerpo de prisiones va a estar adscrito al Ejército”, mencionó

Westcol se mostró sorprendido por el alcance de la iniciativa y le comentó que la idea de construir diez megacárceles sonaba como una propuesta difícil de materializar, incluso, lo confrontó. “Yo le quiero decir algo con todo respeto porque puede sonar hasta imprudente, es que diez megacárceles suena como una propuesta de un personero“, le dijo.

Westcol compromete a Abelardo de la Esprilla y le dice que la propuesta de hacer 10 mega Carceles en Colombia es una propuesta de personero de colegio pic.twitter.com/EDwHUeapOA — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) May 31, 2026

Sin embargo, el candidato defendió el proyecto y sostuvo que es posible ejecutarlo en un plazo de entre diez y once meses si se cuenta con la participación de empresas privadas bajo un modelo de concesión.

De acuerdo con De la Espriella, el plan contempla buscar compañías que construyan y administren los complejos penitenciarios, mientras que el Estado aportaría los terrenos necesarios. “A mí me interesa que sea en la mitad de la nada, donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, señaló. Por su parte, Westcol respondió que las promesas suelen ser fáciles de hacer en campaña, aunque aclaró que no podía juzgar al candidato porque aún no ha ejercido la Presidencia ni ha tenido la oportunidad de cumplir o incumplir esas propuestas.

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