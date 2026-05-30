El senador electo por el movimiento Salvación Nacional Alejandro Bermeo, reconocido por su cercanía política con Abelardo de la Espriella y por su actividad en redes sociales, enfrenta una grave denuncia en Ibagué por presuntos hechos de violencia física, psicológica y de abuso contra una mujer con la que sostuvo una relación sentimental durante cerca de dos años. El caso fue revelado por el medio El Olfato, que aseguró haber tenido acceso a documentos del expediente y al testimonio de la denunciante.

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De acuerdo con la versión entregada a la Fiscalía, Yamile Trigueros afirmó que durante la relación habría sido víctima de amenazas constantes, intimidaciones y agresiones que buscaban impedir que terminara el vínculo. Según la denuncia, cuando intentaba alejarse, presuntamente recibía advertencias relacionadas con posibles daños contra ella, su familia y su entorno laboral.

Entre las pruebas mencionadas por el medio aparecen conversaciones de chat en las que, según la denunciante, Bermeo habría utilizado expresiones intimidatorias y amenazas. Además, la mujer aseguró que personas cercanas al hoy senador electo acudían a su lugar de trabajo para vigilarla y ejercer presión sobre ella, generándole temor y afectaciones emocionales.

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Uno de los episodios fue en el que, presuntamente, el senador le habría pedido a la mujer que saliera en paños menores cuando él la recogiera. Frente esto, ella preguntó que qué pasaba, a lo que el senador habría contestado “que le voy a pegar, usted sabe”, ella volvió a preguntar y, según las capturas de pantalla del medio mencionado, Bermeo le dijo “haga caso porque le va mal”.

La denuncia también incluye señalamientos sobre presuntos episodios de abuso y de violencia física. Según el relato presentado ante las autoridades, la mujer habría sido obligada a participar en actos que no consentía y habría sufrido agresiones que le ocasionaron lesiones físicas y secuelas psicológicas. Todos estos hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y, hasta el momento, no existe una decisión judicial de fondo sobre las acusaciones.

Respuesta de Alejandro Bermeo a acusaciones de abuso

Alejandro Bermeo respondió ante las autoridades a las graves denuncias en su contra por presuntos hechos de violencia física y psicológica. En su declaración, el político reconoció que contrató en varias ocasiones servicios sexuales de la mujer que hoy lo acusa, pero negó categóricamente haberla agredido o abusado de ella durante el tiempo que tuvieron contacto.

“Yo sí he contratado servicios con esta mujer, pero nunca he abusado sexualmente de ella ni la he maltratado físicamente”, aseguró Bermeo ante la Fiscalía. Según su versión, en cada uno de los encuentros sostuvo una relación consensuada y posteriormente acompañó a la mujer hasta su residencia sin que se presentaran inconvenientes.

Dentro de su relato también reveló que el 13 de abril fue contactado por el abogado Óscar Barrero para tratar un asunto que calificó como “muy delicado”. Tras varios intercambios de mensajes, Bermeo acudió hasta la vivienda de la denunciante, aunque aseguró que nadie le abrió la puerta. Horas después se reunió con el abogado en una cafetería de Ibagué para abordar la situación.

Uno de los puntos que más llama la atención del expediente es que Bermeo admitió haber retirado 10 millones de pesos en efectivo antes de acudir a esa reunión. Según explicó, tomó la decisión porque sospechaba que algunas personas buscaban aprovecharse económicamente de él y afectar su imagen pública mediante acusaciones que considera falsas.

La declaración también confirma que el hoy senador electo ofreció entregar ese dinero antes de acudir formalmente a las autoridades. De acuerdo con su testimonio, puso los recursos a disposición tras sentirse “intimidado y asustado” por la situación. Este hecho coincide con la versión entregada previamente por la denunciante, quien aseguró que el dinero fue ofrecido como una forma de reparación económica, mientras que la Fiscalía ahora analiza las circunstancias en las que se produjo esa entrega y la participación de otras personas involucradas en el caso.

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Habló mujer que denunció a Alejandro Bermeo

Yamile Trigueros habló con El Olfato y rechazó la versión entregada por el senador electo ante las autoridades y negó que se dedicara a la prostitución. Según afirmó, se gana la vida vendiendo dulces en un semáforo y sostuvo que las ocasiones en las que estuvo con el político fueron producto de una relación personal y no de un acuerdo económico.

“No. Yo vendo dulces en un semáforo. Y si fuera prostituta no estaría trabajando vendiendo dulces, solo me dedicaría a eso. Las veces que estuve con ese señor no me pagó, fue porque yo quise estar con él, no porque yo sea prostituta, porque no lo soy”, manifestó la mujer al responder a las declaraciones del dirigente político.

Sobre las afirmaciones de Bermeo, la denunciante aseguró que él intenta justificar los hechos señalándola como trabajadora sexual. Además, sostuvo que durante la relación habría sido obligada a sostener encuentros con otras personas y que posteriormente era recogida por el hoy senador electo.

“Me imagino que el señor Alejandro Bermeo dice que soy una trabajadora sexual porque muchas veces él me obligaba a salir con otras personas y me decía que no me bañara. Entonces yo estaba obligada a estar con él. Él iba y me recogía de donde estaban los otros y me esperaba por fuera. Y luego íbamos al motel o salíamos de su casa. Después de eso él me obligaba a tener relaciones con él”, aseguró la mujer, quien mantiene las acusaciones en medio del proceso que adelantan las autoridades.

Escuchen las graves acusaciones contra Bermeo, el nuevo Senador del Movimiento de Salvación Nacional y quien participa de la campaña presidencial de Abelardo, quienes aun no se pronuncian sobre este caso.

Piensen bien si quienes hoy guardan silencio ante este grave caso, merecen… pic.twitter.com/CdfeDP5rPV — David Ghitis (@ghitis) May 30, 2026

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