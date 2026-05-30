Una investigación periodística puso en evidencia la presencia de cuentas anómalas, perfiles que aparentan ser ciudadanos comunes y redes de amplificación digital que participan activamente en las campañas presidenciales de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

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El análisis identificó comportamientos asociados a las llamadas “bodegas”, en medio de una disputa cada vez más intensa por influir en la conversación política en redes sociales.

El reportaje fue elaborado por La Silla Vacía e indica que este fenómeno ya no puede atribuirse a una sola corriente ideológica. Luego de analizar la actividad registrada entre febrero y abril de este año en Facebook, Instagram y X, los investigadores detectaron 22 grupos de cuentas coordinadas.

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Los conjuntos de cuentas reúnen cerca de 2.300 perfiles que participaron activamente en la discusión política durante ese periodo. Según el citado medio, esas cuentas publicaron más de 11.700 comentarios, una cifra que representa aproximadamente el 12 % de todas las interacciones revisadas.

¿Cuál campaña tiene la bodega digital más grande?

Entre los tres candidatos analizados, la mayor concentración de actividad coordinada fue detectada alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella, de acuerdo al citado medio.

La investigación encontró que las dos comunidades más grandes identificadas durante el estudio estuvieron dedicadas principalmente a respaldar sus publicaciones y posicionar mensajes favorables a su aspiración presidencial.

Estas redes agruparon cerca de 1.894, responsables de más de 5.300 comentarios entre febrero y abril de 2026. La cifra representa la porción más grande de las interacciones coordinadas detectadas por los investigadores durante el seguimiento a las conversaciones digitales de los candidatos.

Sin embargo, el volumen no fue el único aspecto que llamó la atención. El análisis halló que una parte importante de las cuentas repetía exactamente los mismos mensajes en distintas publicaciones y durante varios días.

En uno de los casos, el mismo usuario publicó el mismo mensaje 42 veces. Otro patrón identificado fue el uso reiterado de consignas asociadas a la campaña.

¿Qué pasa con las redes usadas en campaña de Paloma Valencia?

La comunidad digital identificada alrededor de Paloma Valencia fue la segunda más grande detectada por La Silla Vacía. Según la investigación, estaba integrada por 202 cuentas que publicaron 4.174 comentarios de apoyo a la candidata y mensajes críticos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los hallazgos aparecen cuentas con fotografías tomadas de bancos de imágenes, perfiles con poca actividad propia y usuarios que utilizaban imágenes de terceros como foto de perfil.

Otro dato que llamó la atención fue la intensidad de su actividad. Mientras las cuentas vinculadas a De la Espriella publicaban en promedio 3,6 comentarios por usuario, las asociadas a Valencia alcanzaban cerca de 20 intervenciones por cuenta, una diferencia significativa dentro del análisis de La Silla Vacía.

La red asociada a Iván Cepeda fue la más pequeña

La investigación identificó 164 cuentas responsables de más de 1.200 comentarios. A diferencia de los otros grupos, el principal objetivo de esta comunidad no parecía ser inflar las publicaciones del candidato, sino intervenir en contenidos de otros aspirantes para defender posiciones cercanas a Cepeda y al Gobierno nacional.

Los investigadores encontraron que gran parte de esta actividad se concentraba en Facebook y que muchas de las cuentas tenían escasa información pública, pocos contactos o habían sido creadas recientemente.

También detectaron publicaciones favorables al senador en espacios donde originalmente se discutían temas relacionados con otros candidatos, una característica que fue considerada una señal de comportamiento coordinado.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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