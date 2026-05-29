El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apareció en una transmisión en vivo con Abelardo de la Espriella para expresarle su apoyo rotundo de cara a las elecciones del 31 de mayo y dando por hecho que será elegido como el nuevo presidente de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de dicho apoyo, en el que le dijo que bajará los aranceles al 0 % (luego de la guerra comercial que adelanta con el actual Gobierno), dejó en claro las diferencias que tiene con el actual mandatario.

“El problema nunca fue contra Colombia, el problema fue por un Gobierno que simplemente no le da daba la gana de trabajar por la seguridad de su propia frontera, así mismo que no quería combatir contra el narcoterrorismo que tantas vidas quita a jóvenes ecuatorianos y tantas familias afecta”, dijo Noboa contra Gustavo Petro directamente.

En cuanto a De la Espriella, sentó su simpatía, resaltando que es una figura de “fuerza” y “necesaria” para atender los problemas de ambos países. “Nuestra gente necesita paz, energía, una buena relación con nuestro país hermano y lo estoy haciendo con una señal no solo de buena voluntad, sino de cariño y de esperanza”, dijo el presidente.

Lee También

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.