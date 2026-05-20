Un fuerte cruce protagonizaron el presidente Gustavo Petro y el periodista Félix de Bedout durante una entrevista en Caracol Radio, luego de que el comunicador le preguntara al mandatario sobre su visita a Manta, Ecuador, y los rumores sobre una posible reunión con alias ‘Fito’, uno de los criminales más buscados de ese país.

Sigue a PULZO en Discover

La discusión comenzó cuando De Bedout cuestionó qué había hecho Petro en la ciudad ecuatoriana y con quién se reunió. El periodista insistió en que alrededor del viaje existe “un agujero negro”, debido a que no se conoce una agenda oficial clara y porque el propio mandatario había dicho anteriormente que viajó para escribir un libro.

“Cuando va a otro país un país hay un agente oficial, hay una reunión permítame porque usted me pregunta yo le respondo, hay una agenda oficial, se responde a esa agenda oficial, hay unos acuerdos que se firman o no y hay sobre todo un seguimiento de esa agenda oficial, pero hay un una especie de agujero negro que usted se va a manta y no se sabe con quién se reunió, usted ha dicho usted ha dicho que fue a escribir un libro y la gran cosa es ¿se reunió o no se reunió con ‘Fito’ o aliados de ‘Fito’?”, preguntó el periodista. La pregunta molestó de inmediato al presidente, quien respondió elevando el tono: “Por favor respéteme, yo no soy un bandido. Usted hace la pregunta con esa intención”.

(Vea también: Destapan dónde estuvo Petro durante viaje a Manta (Ecuador): lo vieron en zona muy llamativa)

Lee También

Gustavo Petro negó conocer a alias ‘Fito’ y aseguró que toda su estadía en Ecuador estuvo bajo custodia oficial de autoridades colombianas y ecuatorianas. “No tengo ni idea quién es el tal ‘Fito’ ni nunca lo he conocido en mi vida”, afirmó. Además, explicó que fue invitado oficialmente por el gobierno de Daniel Noboa para asistir a su posesión presidencial.

El mandatario también defendió que durante todo el viaje estuvo acompañado por escoltas de la Policía colombiana, la Unidad Nacional de Protección y organismos de seguridad ecuatorianos. “Una fila de guardias del Ejército ecuatoriano y una escolta puesta por el Ecuador. ¿Quiénes son los de la escolta del Ecuador? El ejército, la policía ecuatoriana. Entonces, tengo la Policía colombiana, el Ejército colombiano, el DNI colombiano, la Policía ecuatoriana, el Ejército ecuatoriano, cuidándome todos los instantes, todos los minutos mientras yo esté en Ecuador hasta que coja el avión de regreso a Colombia. Entonces, en medio de todos esos círculos de la policía colombiana, del DNI, etcétera, del ejército ecuatoriano, de la policía ecuatoriana que rodean una cabaña de madera en Manta, porque quise conocer el mar de Ecuador y escribir un libro un fin de semana”, dijo el presidente.

(Lea también: Petro echó reversa y pidió perdón por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas)

Según dijo, resultaría imposible sostener una reunión clandestina en medio de esos esquemas de protección. “Entonces, en medio de todos esos círculos de seguridad, ¿entró el señor Fito y habló conmigo?”, cuestionó irónicamente.

Finalmente, Petro sostuvo que las acusaciones surgieron después de que él hablara públicamente sobre la situación judicial de Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano y “con nacionalidad colombiana”.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.