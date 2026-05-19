Las autoridades capturaron en Venezuela a tres personas señaladas de estar involucradas en el caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado días después de desaparecer después de un procedimiento estético en Bogotá.

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Según reveló Noticias RCN, los operativos se adelantaron en territorio venezolano luego de que los implicados huyeran del país ante la divulgación del caso.

De acuerdo con la información conocida, dos de las capturas ocurrieron en el estado Portuguesa y una más en Maracaibo.

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Entre los detenidos estarían la dueña del establecimiento Beauty Laser, el administrador del centro estético y el supuesto cirujano que hacía los procedimientos a las clientas.

Quiénes son los capturados por caso de Yulixa Toloza

Según versiones conocidas durante la investigación, las autoridades buscaban a tres personas que habrían sido las últimas en ver con vida a Yulixa Toloza.

Entre ellas aparecía María Delgado, señalada como propietaria del establecimiento Beauty Laser; Edinson Torres, identificado como administrador del lugar; y Eduardo David Ramos, quien sería el supuesto cirujano que realizaba las intervenciones.

El medio indicó que la mujer fue capturada en Maracaibo, mientras que los dos hombres fueron ubicados en Portuguesa.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han entregado detalles oficiales sobre el eventual proceso de extradición o judicialización de los detenidos.

Caso de Yulixa Toloza sigue causando conmoción

El caso de Yulixa Toloza ha desatado indignación nacional por las condiciones en las que habría sido atendida en un centro estético clandestino del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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La investigación tomó fuerza luego de que cámaras de seguridad mostraran a la mujer siendo sacada del establecimiento por varias personas tras presentar aparentes complicaciones de salud.

Posteriormente, las autoridades encontraron el vehículo en el que habría sido transportada y avanzaron en varias capturas relacionadas con el caso.

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