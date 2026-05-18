La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza dio un nuevo giro tras el hallazgo en Cúcuta del vehículo en el que habría sido raptada luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

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El automóvil, un Chevrolet de placas UCQ 340, fue encontrado en un sector residencial y permanece bajo custodia de la Policía Judicial mientras avanzan las inspecciones forenses.

Durante las diligencias, las autoridades capturaron a dos ciudadanos extranjeros que se encontraban conduciendo el vehículo en cuestión.

Aunque aclararon que no son los mismos hombres vistos en videos sacando a rastras a Yulixa del centro estético, sí serían piezas clave en la investigación por su relación con la movilización del automóvil.

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Los detenidos podrían enfrentar cargos por ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas y desaparición forzada.

En Colombia, estos delitos contemplan penas que van desde 4 hasta 45 años de prisión, dependiendo de la gravedad y participación de los implicados.

Las autoridades realizan análisis de ADN, rastros biológicos y otras pruebas dentro del vehículo para esclarecer lo sucedido.

También investigan si otros sospechosos habrían cruzado hacia Venezuela. Mientras tanto, un juez definirá la situación judicial de los capturados dentro de las próximas horas.

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