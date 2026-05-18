La investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá, dio un nuevo giro luego de conocerse una llamada que podría ser clave para ubicar a los responsables del caso.

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Según reveló El Tiempo, Edinson Torres, señalado como uno de los administradores del centro estético Beauty Láser y pareja de la dueña del establecimiento, habría llamado a un allegado la noche del viernes, cuando Yulixa ya llevaba dos días desaparecida.

De acuerdo con la información conocida por el diario, durante la conversación el hombre aseguró que “estaba bien” y afirmó que ya se encontraba en Venezuela, país del que sería oriundo junto a su pareja. Inicialmente, las autoridades consideraron que podía tratarse de una estrategia para desviar la investigación.

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Sin embargo, nuevos registros fortalecieron la hipótesis de que los administradores del centro sí habrían salido de Bogotá. Videos de peajes muestran que el Chevrolet Sonic gris en el que presuntamente trasladaron a Yulixa abandonó la capital durante la madrugada del jueves.

Los investigadores establecieron que el vehículo pasó por el peaje Andes, al norte de Bogotá, a la 1:50 de la mañana. Minutos después, otra cámara registró el carro en el peaje El Roble, ubicado en Gachancipá, Cundinamarca, a más de 70 kilómetros del lugar donde la mujer fue sacada del centro estético.

Ante estas nuevas pistas, las autoridades no descartan pedir apoyo a organismos venezolanos para rastrear a los responsables del establecimiento ilegal. Mientras tanto, familiares y allegados de Yulixa continúan buscándola en diferentes zonas de Bogotá, incluso en los alrededores del río Tunjuelito, mientras avanza el rastreo del vehículo y de las personas vinculadas al caso.

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