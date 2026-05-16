Una de las principales pistas del caso es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, captado en videos de seguridad cuando la mujer fue subida al vehículo el pasado miércoles a las 7:24 de la noche. Las grabaciones están en poder de la Policía y la Fiscalía.

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La investigación reveló que, aunque el carro era utilizado por María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento Beauty Láser, y su esposo Edinson Torres, el vehículo figura legalmente a nombre de George Michael Ramírez Cortázar, un comerciante bogotano de 33 años que ya se presentó ante la Sijín.

Este video muestra el momento en el que sacan a la mujer del centro estético:

Según versiones conocidas por El Tiempo, Ramírez habría aceptado registrar el automóvil a su nombre mientras la pareja venezolana obtenía la ciudadanía colombiana.

Además, las autoridades rastrearon el recorrido del vehículo mediante registros de peajes.

El automóvil salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 de la madrugada y luego pasó por el peaje El Roble, en Gachancipá, a las 2:15 a. m.

Mientras continúan buscando a Yulixa, también intentan ubicar a los administradores del centro ilegal y al cirujano Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento.

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