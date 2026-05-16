Una de las principales pistas del caso es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, captado en videos de seguridad cuando la mujer fue subida al vehículo el pasado miércoles a las 7:24 de la noche. Las grabaciones están en poder de la Policía y la Fiscalía.
La investigación reveló que, aunque el carro era utilizado por María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento Beauty Láser, y su esposo Edinson Torres, el vehículo figura legalmente a nombre de George Michael Ramírez Cortázar, un comerciante bogotano de 33 años que ya se presentó ante la Sijín.
Este video muestra el momento en el que sacan a la mujer del centro estético:
#Atención Blu Radio conoció nuevas imágenes y registros claves en el caso de la desaparición de Yulixa Toloza. Las autoridades están tras la pista del vehículo en el que fue sacada del centro estético, en el sur de Bogotá. pic.twitter.com/h1eEcx33RrLee También
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 16, 2026
Según versiones conocidas por El Tiempo, Ramírez habría aceptado registrar el automóvil a su nombre mientras la pareja venezolana obtenía la ciudadanía colombiana.
Además, las autoridades rastrearon el recorrido del vehículo mediante registros de peajes.
El automóvil salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 de la madrugada y luego pasó por el peaje El Roble, en Gachancipá, a las 2:15 a. m.
Mientras continúan buscando a Yulixa, también intentan ubicar a los administradores del centro ilegal y al cirujano Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento.
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