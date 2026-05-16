La mujer fue vista por última vez el pasado 13 de mayo, luego de ingresar al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse un procedimiento de lipoláser.

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Este es el último video de la mujer:

Tres días después, se conoció un video clave que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.

En las imágenes se observa a dos hombres sacando del establecimiento a una mujer que, según familiares y allegados, sería Yulixa Toloza. Uno de ellos viste camiseta amarilla y el otro una chaqueta oscura.

Ambos la cargan de los brazos mientras una segunda mujer los acompaña hasta un vehículo en el que habría sido trasladada hacia un destino desconocido.

Testigos señalaron que la mujer presentaba un evidente estado de mareo tras el procedimiento estético, aparentemente por efectos de la sedación.

Una trabajadora del lugar aseguró que, hacia las 6 de la tarde del día de la desaparición, Yulixa aún permanecía en uno de los cuartos del centro médico bajo supervisión del personal encargado del procedimiento.

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