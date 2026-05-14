Hay indignación en el país por un video en el que un hombre agrede físicamente a una guarda de seguridad tras ser sorprendido intentando ingresar sin pagar el pasaje.

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El caso ocurrió en una estación del sistema en Bogotá y, según las imágenes difundidas, inició cuando personal de vigilancia le solicitó al ciudadano retirarse de la zona y validar su ingreso de manera regular.

De acuerdo con el registro audiovisual, el hombre estaba acompañado por otra persona y pretendía colarse al sistema. Tras el llamado de atención, comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló a la confrontación física.

En medio del altercado, el sujeto se abalanzó contra una trabajadora de seguridad y la sujetó por el cuello en un aparente intento de asfixia, situación que generó alarma entre los usuarios que se encontraban en la estación.

La mujer quedó visiblemente afectada mientras intentaba liberarse del agresor. Ante la gravedad del ataque, otros guardas intervinieron para neutralizar al hombre y evitar que continuara agrediendo a la funcionaria.

En el video se observa cómo varios miembros del equipo de seguridad lo sujetan mientras separan a la víctima y restablecen el orden en el lugar.

Inicialmente, en redes sociales circularon versiones que señalaban una supuesta agresión injustificada por parte del personal de vigilancia.

Sin embargo, las imágenes completas del incidente evidenciaron que la intervención ocurrió como respuesta a la agresión contra la guarda.

El caso volvió a abrir el debate sobre la evasión del pago en el sistema y los riesgos que enfrentan diariamente trabajadores y usuarios.

Desde Transmilenio reiteraron el llamado a respetar las normas, señalando que colarse no solo afecta la sostenibilidad financiera del servicio, sino que también provoca situaciones de violencia que ponen en peligro la seguridad dentro del transporte público.

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