Durante la mañana de este martes 12 de mayo se presentó un escabroso accidente de tránsito en Bogotá, el cual involucró a un bus de Transmilenio y que dejó a un motociclista sin vida. Los hechos se dieron en la avenida Suba con calle 90, norte de la capital.

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El siniestro fatal se presentó en inmediaciones de la estación Rionegro de la localidad de Barrios Unidos, exactamente en el sentido norte-sur. Los hechos fueron confusos, ya que el conductor que perdió la vida fue atropellado por el dual en el carril exclusivo de Transmilenio.

Hasta el momento, no se ha determinado si la víctima hizo alguna maniobra imprudente. De acuerdo con el portal Bogotá Informa 24, el motociclista presuntamente trabajaba en una aplicación de transporte y llevaba, supuestamente, en ese momento a una pasajera.

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Precisamente, esa mujer resultó herida por la colisión y fue atendida por unos paramédicos. Momentos después, fue trasladada en una ambulancia a un centro asistencial. Sobre quién es la afectada hay versiones divididas: mientras Pasa en Bogotá aseguró que era pasajera de la moto, Bogotá Informa 24 manifestó que se trataba de una peatona.

El conductor sí falleció en el lugar de los hechos y quedó debajo del bus rojo. La Policía y el Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y le pusieron un manto azul a la víctima, mientras el articulado involucrado seguía allí. Además, acordonaron durante varios minutos el carril exclusivo, lo que provocó congestión en la movilidad de Transmilenio.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.