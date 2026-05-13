El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se prepara para recibir una de las rutas más ambiciosas en la historia de la aviación comercial en Colombia. La aerolínea Qatar Airways confirmó oficialmente la fecha de inicio de sus operaciones en el país, conectando de manera directa a la capital colombiana con Doha (Catar). Este trayecto se posicionará como uno de los más extensos y estratégicos para la terminal aérea bogotana.

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Según informó la compañía catarí, el servicio comenzará a operar a partir del próximo 22 de julio de 2026. La programación establecida contempla dos frecuencias semanales que se llevarán a cabo los días miércoles y domingos. Esta nueva ruta representa un hito técnico y comercial, ya que será la primera vez que una aerolínea del Medio Oriente y del Golfo Pérsico establezca una conexión directa con Colombia y Venezuela.

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El itinerario diseñado por la aerolínea estipula que el vuelo de ida partirá desde el Aeropuerto Internacional Hamad (Doha), con destino final en Bogotá sin realizar escalas previas. No obstante, para el trayecto de regreso hacia el continente asiático, la aeronave hará una parada técnica en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas (Venezuela), antes de emprender el cruce transatlántico de vuelta a Catar.

Doha (DOH) a Bogotá (BOG) – vuelo QR783: salida 07:30 a. m.; llegada 4:05 p. m.

Bogotá (BOG) a Caracas (CCS) – vuelo QR783: salida 5:35 p m.; llegada 8:40 p. m..

Caracas (CCS) a Doha (DOH) – vuelo QR783 salida 10:40 p. m.; llegada 7:55 p. m. +1. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Qatar Airways (@qatarairways)

Para cubrir esta demanda, Qatar Airways empleará aeronaves Boeing 777-200LR. Estos aviones están configurados para transportar a 276 pasajeros en total, distribuidos en 42 asientos de clase ejecutiva y 234 en clase económica. La elección de este modelo responde a la autonomía necesaria para cubrir las largas distancias que separan a las regiones sin comprometer la eficiencia.

La incorporación de Bogotá y Caracas a la red de la aerolínea eleva a 16 el número de destinos de la compañía en el continente americano. El objetivo principal de esta expansión es fortalecer los vínculos entre América Latina y regiones clave como Asia y Medio Oriente.

Con estos vuelos, los viajeros sudamericanos dispondrán de una alternativa directa para desplazarse hacia destinos como China, Japón, Corea del Sur, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Líbano, evitando las tradicionales escalas obligatorias en aeropuertos de Europa o Norteamérica.

La empresa destacó que los horarios de aterrizaje y despegue en El Dorado han sido sincronizados para facilitar las conexiones rápidas en el centro de operaciones de Doha, optimizando los tiempos de viaje para los usuarios que buscan llegar a Oceanía y otros puntos estratégicos del mundo.

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