Lo que era un temor para miles de viajeros colombianos se convirtió en una realidad financiera dolorosa: la salida de operación de la aerolínea estadounidense Spirit el pasado fin de semana ya disparó las alarmas y los precios en el mercado aéreo. Sin la competencia de la “low cost” más grande que operaba en el país, las tarifas hacia Estados Unidos han registrado incrementos de hasta el 30 % en menos de una semana.

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Según un análisis del buscador Viajala.com.co, la ausencia de Spirit ha reducido drásticamente la oferta de sillas, dejando el camino libre para que las aerolíneas tradicionales ajusten sus valores. En abril, Spirit era la opción más económica del mercado, con un promedio de $1.338.377 por trayecto, una cifra que hoy parece imposible de encontrar.

Con la desaparición de la tercera aerolínea con más frecuencias entre ambos países, los gigantes del sector ya reflejan alzas en sus sistemas de reserva. Avianca, por ejemplo, pasó de un promedio de $1.677.080 en abril a $1.881.283 en mayo, un incremento del 12 %. Por su parte, Copa Airlines registró un aumento del 9 %, situándose en un promedio de $1.629.943.

Felipe Alarcón, director comercial de Viajala, advierte en El Tiempo que este fenómeno se suma a la crisis petrolera internacional que viene encareciendo el combustible desde marzo. “El fin de una aerolínea representa una caída significativa en la oferta y suele impactar los precios de la competencia de forma rápida y clara”, explicó.

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Uno de los puntos que más preocupa a los usuarios es el impacto en los viajes para el Mundial en Miami. Quienes buscaban vuelos para el partido de la Selección Colombia contra Portugal el próximo 27 de junio encontraban opciones por menos de 2 millones de pesos en abril; hoy, ese mismo tiquete puede superar fácilmente los 3 millones de pesos, según el periódico.

Rutas más afectadas (Bogotá y Medellín):

Ruta Precio Abril Precio Mayo Incremento Bogotá – Fort Lauderdale $1.317.515 $1.698.528 29 % Bogotá – Atlanta $1.625.717 $1.975.246 21.5 % Bogotá – Nueva York $1.923.125 $2.265.858 17.8 % Medellín – Miami $1.318.770 $1.442.162 9.3 %

Destinos clave con alzas imparables

El reporte indica que destinos como Fort Lauderdale (el principal centro de operaciones de Spirit) son los que más sufren, con un aumento consolidado del 30.5 %. Le siguen Atlanta con un 21.5 % y Nueva York con un 12 %.

Aunque otros factores como la volatilidad del crudo influyen, la realidad es que el mercado de bajo costo hacia el gigante del norte ha recibido un golpe de gracia, dejando a los viajeros colombianos con menos opciones y presupuestos mucho más ajustados para este 2026.

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