Sincelejo está a pocos días de convertirse en el epicentro del deporte mundial. Por primera vez, Colombia será la sede de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23, un evento que reunirá a 12 de las mejores delegaciones del planeta entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

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El torneo no solo es un hito organizativo para el departamento de Sucre, sino una prueba de fuego para la Selección Colombia, que deberá medir fuerzas contra potencias históricas de la disciplina. Los partidos se concentrarán en el renovado estadio Eduardo Porras Arrázola y el emblemático 20 de Enero, escenarios que han sido intervenidos para cumplir con los estándares de la confederación internacional.

Así quedaron los grupos

La competencia se dividió en dos zonas que prometen duelos de alta intensidad desde el primer “inning”:

Grupo A: Colombia, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, República Checa y Sudáfrica

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Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.

El camino para los locales no será fácil. En su grupo se encuentran Japón y Argentina, actuales referentes del alto rendimiento en este deporte, lo que obligará al equipo nacional a buscar resultados perfectos desde el arranque para avanzar a la superronda.

La “tricolor” saltará al diamante en la jornada inaugural del 25 de abril enfrentando a Sudáfrica. Se espera que la afición sincelejana, tradicionalmente conocedora y apasionada por el sóftbol, llene las graderías para respaldar al equipo en su intención de hacer respetar la casa.

Más allá de la competencia, el evento deja una infraestructura de talla internacional para el Caribe colombiano, consolidando a Sincelejo como una plaza clave para el desarrollo de prospectos y futuras competencias de élite en una región donde el sóftbol es, más que un deporte, una cultura.

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