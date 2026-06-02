Mientras millones de aficionados se preparan para vivir la emoción del Mundial 2026, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aprovechó la previa del torneo para destacar el trabajo de quienes, lejos de las canchas, también serán protagonistas durante las semanas de competencia.

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El histórico capitán de la Selección Colombia apareció como imagen de una campaña impulsada por Uber, en la que envió un mensaje de reconocimiento a los conductores y arrendadores que utilizan la plataforma y que, en muchos casos, deberán seguir trabajando mientras el país se paraliza para ver los partidos.

El mensaje de Carlos Valderrama a los conductores en Colombia

A través de un video, el exfutbolista samario resaltó la labor de quienes están detrás del volante y facilitan los desplazamientos de miles de personas durante jornadas de alta movilidad, especialmente en fechas de fútbol.

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“Soy hincha de este equipo, el equipo que mueve a todo Colombia. Los que nos llevan a todas partes y recorren las canchas sin parar. Los que están ahí cada vez que alguien los necesita. Los que no juegan solo 90 minutos, sino todo el día. Gracias por ponerse la 10, así todos podemos llegar”, expresó Valderrama.

El mensaje estuvo dirigido a los conductores y taxistas que utilizan la aplicación, quienes suelen experimentar jornadas de alta demanda cuando juega la Selección Colombia o durante eventos deportivos de gran magnitud.

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Mundial 2026: una oportunidad económica para muchos

Más allá de la expectativa deportiva, la temporada mundialista suele representar un incremento en la movilidad de los aficionados que se reúnen para ver los partidos con familiares o amigos.

Según datos compartidos por la compañía, la demanda de viajes a través de la aplicación aumenta más de un 30 % en Colombia cuando juega la Selección, una situación que convierte las jornadas futboleras en una oportunidad para tener ingresos adicionales.

La gerente de Uber para la Región Andina, Ángela Mendoza, señaló que la campaña busca reconocer el papel que cumplen quienes facilitan el desplazamiento de los hinchas durante cada encuentro.

Los protagonistas silenciosos de cada partido

Mientras los reflectores apuntan a los futbolistas dentro de la cancha, el mensaje de Valderrama puso el foco en otro grupo que también hace parte de la experiencia mundialista: los conductores que ayudan a que miles de personas lleguen a sus destinos para compartir la pasión por el fútbol.

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, el exjugador recordó que, aunque no aparezcan en las alineaciones oficiales, muchos colombianos también “se ponen la 10” durante cada jornada del torneo.

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