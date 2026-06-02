Mientras define su futuro con Millonarios, Radamel Falcao García recibió una nueva oportunidad profesional lejos de las canchas. El histórico goleador colombiano fue presentado oficialmente en un proyecto relacionado con el Mundial de 2026, donde aportará toda su experiencia en el fútbol internacional.

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(Vea también: Radamel Falcao dijo si se irá de Millonarios tras papelón en Sudamericana y preocupó a hinchas)

Luego del final del primer semestre de la temporada con Millonarios, el nombre de Falcao volvió a ser noticia, aunque esta vez no por un fichaje o una convocatoria. El delantero samario fue anunciado como nuevo integrante del equipo de transmisiones de ESPN para la Copa Mundial de 2026.

La cadena deportiva confirmó que el máximo goleador histórico de la Selección Colombia participará como comentarista durante varios compromisos del torneo, incluidos los encuentros de la Tricolor frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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La presentación oficial estuvo acompañada de un mensaje de bienvenida que rápidamente llamó la atención de los aficionados. “Fichaje de lujo”, escribió la cadena al anunciar la incorporación del delantero colombiano a su equipo para la cita orbital.

😍 FICHAJE DE LUJO 🇨🇴 Radamel Falcao se suma a ESPN para comentar los partidos de Colombia en el Mundial 2026 🎙️ La Copa Mundial de la FIFA 2026 por el Plan Premium de #DisneyPlus 🤩🔜#ESPNMundial pic.twitter.com/4lkST64Uhx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 1, 2026

La noticia se conoció poco después de que terminara el primer semestre futbolístico para Millonarios y provocó numerosas reacciones entre los seguidores del club bogotano, que siguen atentos a los próximos pasos del atacante de 40 años.

Aunque no hará parte de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial, Falcao sí tendrá presencia en el evento más importante del fútbol desde una faceta distinta. El exjugador de clubes como Atlético de Madrid, Porto, Mónaco y Rayo Vallecano compartirá su análisis y experiencia en las transmisiones del certamen.

La reacción de Falcao tras ser anunciado por ESPN Luego de que ESPN confirmara su incorporación al equipo que cubrirá el Mundial de 2026, Radamel Falcao García compartió un emotivo mensaje en el que recordó su trayectoria con la Selección Colombia y expresó el deseo que aún conserva como futbolista. El delantero destacó el orgullo que significó representar al país durante su carrera y aseguró que seguirá acompañando a la Tricolor desde una nueva faceta durante la cita orbital. “Cumplí el sueño de representar a mi país. Pero aún tengo un sueño por cumplir: ver a la Sele campeona del mundo. Yo este Mundial lo juego por ESPN”, manifestó el atacante en el video de presentación difundido por la cadena deportiva. Las palabras del samario despertaron reacciones entre los aficionados colombianos, quienes durante años lo vieron convertirse en uno de los máximos referentes de la selección nacional. Aunque las lesiones le impidieron disputar el Mundial de Brasil 2014, Falcao sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia reciente del fútbol colombiano. Ahora, el goleador afrontará una experiencia diferente, aportando su visión y conocimiento del juego en las transmisiones de ESPN, mientras continúa definiendo su futuro deportivo y su posible continuidad en Millonarios.

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