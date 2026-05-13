La clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I no solo dejó alegría en la hinchada cardenal, sino que desató un intenso debate nacional sobre quiénes deberían integrar la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. El protagonista de la discusión: Hugo Rodallega.

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Tras el triplete de ‘Hugol’ en la goleada 4-0 ante América de Cali, Néstor Morales lanzó una contundente propuesta en Mañanas Blu que puso a tambalear la jerarquía de los referentes históricos. El periodista no dudó en comparar la actualidad del delantero santafereño con la de Radamel Falcao García, cuya etapa en Millonarios ha estado marcada por las sombras.

“¿Exagero yo si digo que Hugo Rodallega debería ser llamado a la Selección?”, cuestionó Morales, lanzando un dardo directo a quienes aún piden al ‘Tigre’ por encima del presente deportivo. El comunicador recordó que, mientras Falcao está eliminado, lesionado y solo pudo anotar un gol en su paso por el cuadro azul, Rodallega, incluso “jugando cojo”, sigue siendo determinante y ya sabe lo que es ser campeón con el ‘León’.

El debate llega en un momento clave para Néstor Lorenzo, quien debe decidir si premia el rendimiento inmediato en la liga local o apuesta por la experiencia internacional. Para Morales, los números hablan por sí solos: “Felicitaciones a la gente de Santa Fe que tienen a semejante crack”, sentenció, subrayando que la efectividad de Rodallega a su edad es un argumento difícil de ignorar frente a un Falcao que no ha podido encontrar la continuidad necesaria en Bogotá.

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¿Le alcanzará a Rodallega para meterse en la lista final del Mundial o pesará más el nombre de Falcao? Por ahora, la discusión está servida y las redes sociales no perdonan la comparación entre los dos veteranos del fútbol colombiano.

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