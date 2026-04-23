El delantero de Independiente Santa Fe dejó una fuerte declaración después del triunfo 2-1 sobre Deportivo Pasto, al cuestionar el comportamiento del técnico rival.

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El atacante aprovechó la rueda de prensa para referirse directamente a Jonathan Risueño, a quien señaló por actitudes que consideró irrespetuosas durante el compromiso.

“Que le baje a la intensidad”: el reclamo de Rodallega

‘Hugol’ reconoció el trabajo del equipo rival, pero marcó distancia con el comportamiento del entrenador.

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“Invitarlo a que respete, que disfrute del fútbol colombiano […] pero que le baje un poco a su intensidad porque está siendo muy irrespetuoso”, expresó el goleador.

Según el delantero, durante el primer tiempo el técnico habría lanzado comentarios ofensivos hacia jugadores de Santa Fe.

“Nos estaba faltando al respeto diciendo que éramos muy malos, que no jugábamos a nada”, aseguró.

Hugo Rodallega y el llamado al respeto

El atacante también hizo referencia a su trayectoria fuera del país para reforzar su mensaje.

“Yo jugué 18 años por fuera de Colombia y uno como extranjero lo que debe hacer es disfrutar el país al que vaya”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que el respeto es clave dentro del fútbol profesional, especialmente para quienes llegan desde el exterior.

Pese al reclamo, Rodallega destacó el desempeño del equipo rival y su clasificación anticipada. “Le deseo lo mejor, pero con respeto va a llegar mucho más lejos”, concluyó.

Estas son las declaraciones del ariete colombiano:

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