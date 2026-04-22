El inicio de la Copa Libertadores para Santa Fe no fue como los hinchas esperaban, puesto que en dos compromisos apenas suma un punto y lo que se viene por delante no será nada sencillo.

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Es más, en su primera salida el equipo empató 1-1 con Peñarol de Uruguay, mientras que en la segunda cayó por 2-0 frente a Corinthians en condición de visitante.

Ahora, a ese momento deportivo se suma una mala noticia que llegó directamente desde la Conmebol, ya que en ese primer encuentro los hinchas rompieron algunas reglas y por eso ahora al equipo le tocará pagar una multa impuesta por esta entidad.

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Por qué multaron a Independiente Santa Fe

Según el comunicado de Conmebol, la sanción fue una “multa de 5.000 dólares por la infracción al Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario de la Conmebol Ed. 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, es decir, fue por usar elementos pirotécnicos en las graderías de El Campín.

Además, la entidad agregó que en caso de que se presente nuevamente esta situación en alguno de los partidos restantes de la primera ronda, la multa y las sanciones podrían ser mucho más considerables.

🚨Atención: @SantaFe fue sancionado con una multa de USD 5.000 por el uso y manipulación de pólvora en las tribunas del estadio El Campín, durante el partido frente a @OficialCAP. Un llamado especial a toda la hinchada para abstenerse de utilizar elementos pirotécnicos, ya que… pic.twitter.com/9yNsvv0YAF — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) April 22, 2026

De esta manera, el llamado es para los hinchas de Santa Fe, y el resto que están en competencias oficiales, para que se abstengan de usar elementos pirotécnicos porque eso puede tener consecuencias importantes como para el club como para la hinchada, como cierre parcial de algunas graderías del estadio y más.

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Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores

Por lo pronto, el equipo sabe que no tiene más margen de error en el torneo internacional, por lo que el siguiente compromiso es tan importante. En la tercera fecha de la Libertadores, el conjunto ‘Cardenal’ se medirá con Platense en condición de visitante el próximo miércoles, 29 de abril, a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana.

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