A pesar de que al técnico de Millonarios le echaron el ojo desde el exterior, se conocieron detalles sobre qué tiene previsto el estratega que está al frente del popular club bogotano.

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Gustavo Peralta Coello, periodista de L1Max, aseguró en ese programa que se había valorado la opción de Fabián Bustos y que fue el primer candidato para Universitario en Perú, al punto que dio detalles.

“La U le ofreció dos años de contrato, hasta diciembre de 2027 como para convencerlo. Ahí se dio la comunicación de que no puede salir y no va a salir”, explicó el comunicador sobre el tema.

Cabe recordar que Bustos lidera a Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde está ubicado en el grupo C junto a Sao Paulo (Brasil), O’Higgins (Chile) y Boston River (Uruguay), al que derrotó recientemente.

El equipo bogotano ocupa el tercer lugar de su zona con los mismos puntos de los chilenos, pero con peor diferencia de gol. Su próximo partido en este torneo es el martes 28 de abril contra Sao Paulo de local.

Millonarios también sigue en la pelea por meterse entre los 8 mejores de la Liga Betplay, aunque a falta de dos partidos tiene un panorama complicado debido a la cantidad de rivales con el mismo objetivo y cantidad de unidades.

Por su parte, Universitario de Perú está en el grupo B de la Copa Libertadores, donde es colero con un punto, el mismo que tiene Deportes Tolima, que lo supera apenas por cantidad de goles anotados. Nacional de Uruguay y Coquimbo de Chile completan ese espacio.

Lo cierto es que por ahora Bustos tiene su futuro claro con Millonarios, a pesar de una tentación importante para llegar a un equipo que todavía pelea algunas opciones en el principal torneo de clubes de Suramérica.

¿Quién es Fabián Bustos, DT de Millonarios?

Fabián Daniel Bustos Barbero es el actual director técnico de Millonarios FC, el club bogotano de la Liga BetPlay. Nació el 28 de marzo de 1969 en Córdoba, Argentina, y lleva más de 15 años de carrera como entrenador en el fútbol sudamericano.

Comenzó su carrera profesional en el San Lorenzo de Córdoba en 1986. Pasó por clubes como Lanús, Belgrano, Deportivo Morón, Atlético Tucumán y Jorge Wilstermann de Bolivia, entre otros, antes de retirarse del fútbol activo en 2006.

A lo largo de su carrera como entrenador ha dirigido a Manta FC en dos etapas, Deportivo Quito, Imbabura Sporting Club, Técnico Universitario, CD Macará y LDU Portoviejo, todos en Ecuador. Su mejor momento fue con Delfín SC, donde logró el título del fútbol ecuatoriano, el primero en la historia del club.

En 2020 dio un salto importante al asumir Barcelona SC de Guayaquil, donde ganó el título de liga ecuatoriana. En 2024 dirigió a Universitario de Perú, dominando el fútbol peruano y ganando el bicampeonato en la Liga 1. Su paso más reciente antes de llegar a Colombia fue Olimpia de Paraguay en 2025, donde tuvo un ciclo irregular con 14 partidos y solo tres victorias.

Llegó el primero de febrero de 2026 firmando por un año, tras la salida de Hernán Torres en medio de una crisis deportiva. El club valoró su experiencia internacional, sus cuatro títulos oficiales y su estilo de juego ofensivo y vertical, con transiciones rápidas y mentalidad ganadora.

Bustos es reconocido por imprimir intensidad y mentalidad ofensiva a sus equipos. Suele moverse entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1, con el uso característico del doble nueve como variante táctica. No prioriza la posesión prolongada sino la transición rápida y el juego directo.

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