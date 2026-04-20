Un complicado momento vivió este fin de semana el delantero colombiano Luis Javier Suárez, una de las máximas figuras del fútbol de Portugal, puesto que en el compromiso contra el Benfica, que era clave por mantenerse en la lucha por la Liga, falló un penalti en un momento clave del encuentro.

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Y es que cuando transcurría el minuto 17 y el compromiso iba empatado 0-0, le cometieron una falta a Trincao, a lo que Suárez tomó el balón para patear, pero el tiro le salió muy centrado, el arquero le adivinó la dirección y se desperdició esta oportunidad.

Este fue el penalti en cuestión:

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Sporting CP 0-0 Benfica ❌ Missed penalty: Suarez (19′) pic.twitter.com/j0g70Ar3BS — PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) April 19, 2026

Al final, el compromiso terminó 1-2 a favor del equipo de Richard Ríos, por lo que desplazó al Sporting hasta la tercera posición de la tabla. Ante esto, Suárez salió a dar la cara y se disculpó por esta jugada en específico que hubiera podido cambiar el rumbo del compromiso.

“El partido fue muy difícil. En este tipo de partidos, los detalles marcan la diferencia. No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro. Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte”, comenzó diciendo el delantero de la Selección Colombia.

Y agregó: “Tenemos que superar el dolor de este partido y ya centrarnos en el partido contra el FC Porto para intentar llegar a la final de la Copa”.

Y es que cabe recordar que con este marcador, Sporting quedó en la tercera posición con 71 puntos, por debajo del Benfica que tiene 72 y el Porto, que marcha como líder en solitario con 79 unidades a falta de cuatro juegos.

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Lo cierto es que desde aquella falla de Suárez contra Croacia, el delantero ha perdido confianza porque no ha podido volver a marcar, aunque él asegura que está tranquilo y trabajando constantemente para conseguir los objetivos de la temporada.

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