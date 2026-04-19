El partido entre Bayern Múnich y Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga tomó un valor decisivo, ya que el conjunto bávaro podía asegurar el título de Bundesliga con un empate o una victoria.

Sigue a PULZO en Discover

En el Allianz Arena, el equipo local logró imponerse con autoridad, impulsado por una destacada actuación del colombiano Luis Díaz, quien fue figura del encuentro con dos asistencias clave en el primer tiempo.

El Stuttgart sorprendió inicialmente al abrir el marcador al minuto 20, pero el Bayern reaccionó rápidamente. Raphaël Guerreiro empató el partido al minuto 31 y, pocos minutos después, Díaz recuperó un balón en el mediocampo para asistir a Nicolas Jackson en el 2-1 al 33′.

Luego, el colombiano volvió a ser determinante al habilitar a Alphonso Davies para el tercer gol en el minuto 37.

En el segundo tiempo, el Bayern amplió la ventaja con un tanto de Harry Kane, sellando el 4-1 en el minuto 52 del encuentro. En el 88′, Chema Andrés descontó para los visitantes y puso el 4-2.

¡SÚMENLE OTRA ASISTENCIA A LUCHO DÍAZ! Alphonso Davies y un nuevo gol de Bayern Munich para el tercero en ¡5 minutos! de la máquina de Kompany ante Stuttgart. 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rg3AJu8ZGA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Con este resultado, el equipo bávaro se consagró campeón, mientras Díaz sigue consolidando una temporada sobresaliente justo antes del Mundial 2026, con cifras destacadas en goles y asistencias que lo convierten en una de las grandes figuras del campeonato alemán.

Luis Díaz también mantiene vivo el sueño de conquistar la Champions League en esta misma temporada, consolidando un año excepcional a nivel individual y colectivo. El colombiano ya se encuentra en las semifinales del torneo con el Bayern Múnich, donde se enfrentará al poderoso Paris Saint-Germain en una serie que promete ser muy emocionante.

* Pulzo.com se escribe con Z