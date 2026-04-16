Luego de la vibrante victoria del equipo bávaro por 4-3 ante el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Richards criticó duramente la decisión del Liverpool de vender al colombiano el año pasado para priorizar la continuidad de Cody Gakpo.

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“Tenemos que ser realistas con esto. No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida, si me permiten decirlo así. Es ridículo”, afirmó Richards en un ‘show’ con Jamie Carragher.

Pero allí no quedó todo, pues aprovechó la oportunidad para regarse en elogios hacia el colombiano, a quien tildó de “joya” por el talento que está demostrando.

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“Estás viendo a Díaz ahora en el Bayern Múnich, destrozándolo en el escenario más grande, actuando de forma electrizante, marcando contra el Real Madrid… y piensas: ¿cómo dejó que se fuera el Liverpool? Es un jugador que cambia el juego, un tipo que trae caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador… perdió una joya. Joya absoluta”, agregó Richards.

Estas palabras del analista han resonado en todo el mundo del fútbol y han puesto el foco nuevamente en el colombiano, quien se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la actual edición de la Champions League.

🚨Micah Richards on Liverpool selling Luis Díaz to keep Cody Gakpo: 🗣️ Micah: “Big man, listen to me! We have to be real about this., I can’t wrap my head around that decision. Selling Luis Díaz to keep Gakpo? That’s not just a footballing mistake—that’s a bad life decision, if… pic.twitter.com/CwgjYiFAgX — Naoki (@LfcNaokii) April 16, 2026

¿Por qué se habla de Luis Díaz en todo el mundo?

Luis Díaz dejó el Liverpool el 30 de julio de 2025 y firmó un contrato de cuatro años con el Bayern Múnich por una cifra que rondó los 75 millones de euros, incluyendo variables. El traspaso se concretó después de que el extremo colombiano expresara su deseo de salir del club inglés, donde había brillado desde su llegada en enero de 2022 procedente del Porto.

En su primera temporada con los bávaros, bajo la dirección de Vincent Kompany, Díaz ha demostrado un nivel superlativo. Pero fue el partido de este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena el que elevó su nombre a la palestra global.

En dicho compromiso, el Bayern superó 4-3 al Real Madrid (6-4 en el global) y avanzó a las semifinales, donde enfrentará al Paris Saint-Germain. Díaz anotó el gol del 3-3 en el minuto 89 luego de una pared con Jamal Musiala, el colombiano recibió en la izquierda, se internó y sacó un potente disparo que se desvió levemente antes de ingresar al arco.

Acá, el gol de Luis Díaz:

Absolute Ekstase in unserem Webradio 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MwToKJDs0S — FC Bayern München (@FCBayern) April 16, 2026

Díaz, de 29 años y figura indiscutida de la selección colombiana, ha pasado de ser un jugador importante en la Premier League a una estrella en la Bundesliga y Europa. Su llegada al Bayern causó expectativa, pero su rendimiento ha superado las previsiones: velocidad, desborde, trabajo defensivo y capacidad para decidir partidos de alto calibre.

Por estas razones, el exjugador del Manchester City fue contundente al recordar la decisión de los Reds: vender a un jugador que, en sus palabras, es “una joya absoluta”. Para Richards, mantener a Gakpo en lugar de retener a Díaz resultó en una pérdida irreparable para el proyecto de Anfield.

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