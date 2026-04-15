El golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich contra Real Madrid en Champions para clasificarse a la semifinal provocó una alegría gigante no solo en Alemania sino también en Colombia.

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Lo llamativo fue la reacción de una de las voces del periodismo deportivo del país, Carlos Antonio Vélez, que de paso es un reconocido seguidor del equipo blanco español.

En esa línea, el comentarista de Win Sports y Antena 2 sorprendió con la publicación desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), donde exaltó de manera agridulce al delantero colombiano de 29 años.

“‘Lucho’ cerró las penas del Bayern. Aceptable primer tiempo, inactivo en segundo hasta que hizo la que sabe quebrando hacia adentro y el impacto, pega en un rival y se termina de acomodar”, remarcó el periodista.

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Lo cierto es que, en medio de su exaltación al delantero colombiano, aprovechó para tirar una pulla al pasado de James Rodríguez en este torneo, en el que fue ganador sin ser protagonista en el equipo titular en ese momento.

“Semifinal con dos goles de Lucho en la ida y vuelta. Gran oportunidad para ser campeón de Champions en cancha, jugando y anotando”, remató, con su estilo punzante.

Cabe remarcar que Díaz es una de las figuras que tiene casi asegurado su lugar en la Selección Colombia para el Mundial de 2026 junto a Rodríguez, cuya presencia ha sido frecuentemente criticada por Vélez.

Ahora, Bayern Múnich se prepara para la semifinal de la Champions League contra PSG, vigente campeón del certamen europeo y uno de los equipos que tiene una fuerte rivalidad reciente con el club bávaro.

En la presente edición, Díaz le anotó dos goles a este equipo francés, en un partido marcado por su expulsión luego de una falta que desembocó en la lesión del marroquí Achraf Hakimi.

¿Cuándo son las semifinales de la Champions League?

Los partidos de ida de las semifinales están programados para el martes 28 y miércoles 29 de abril, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el martes 5 y miércoles 6 de mayo.

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 ya tienen fechas y protagonistas confirmados tras el cierre de los cuartos de final este 15 de abril de 2026. Los cuatro mejores equipos de Europa se enfrentarán en dos llaves de eliminación directa para definir quiénes viajarán a Budapest para la gran final.

Según la información oficial de la UEFA, la primera llave enfrentará al París Saint-Germain (PSG) contra el Bayern Múnich. El duelo de ida será en el Parque de los Príncipes de París el 28 de abril, y la vuelta se disputará en el Allianz Arena el 6 de mayo.

Por otro lado, el Atlético de Madrid se medirá ante el Arsenal; el primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 29 de abril, cerrando la serie en el Emirates Stadium de Londres el 5 de mayo.

Bayern Múnich avanzó tras superar al Real Madrid en una serie ajustada, mientras que el Arsenal eliminó al Sporting de Lisboa. De igual forma, el PSG dejó en el camino al Liverpool y el Atlético de Madrid superó al FC Barcelona. Esta etapa es crucial, ya que los ganadores de estas llaves asegurarán su lugar en la final que se celebrará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna.

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