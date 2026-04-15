Bayern Múnich sufre de local contra el Real Madrid para definir el tercer semifinalista de Champions League. El partido lo ganaba el ‘Merengue’ 3-2 y con el global 4-4, pero apareció Luis Díaz, quien había tenido una muy clara minutos antes.

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El primer tiempo estuvo abierto y llegaron todos los goles, dos de ellos con complicidad de ambos arqueros. La segunda parte ha sido más controlada por lo alemanes y con el Madrid atento a la contra.

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Luis Díaz se comió gol contra el Real Madrid en Champions

Son pocas las oportunidades que han surgido en el segundo tiempo. La más clara de todas la tuvo Luis Díaz en el minuto 61.

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El guajiro recibió un extraordinario pase de Musiala en el punto penal, mano a mano con Lunin. Sin embargo, ‘Lucho’ nunca se decidió entre acodarse o pegarle de primera y Alexander-Arnold, excompañero suyo en Liverpool, le pellizcó el balón, que terminó en las manos del portero ‘Merengue’.

¿QUÉ PASÓ LUCHO? ¿UNA DE MÁS? Díaz recibió solo frente al arco del Real Madrid pero nunca se pudo acomodar… ▶️ Mira la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6tPnSmtSiS — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 15, 2026

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz contra Real Madrid?

A pocos minutos del final, Luis Díaz recibió al borde del área, engancho y le pegó. Hubo un roce en un jugador del Real Madrid y la clavó al ángulo para el 5-4 global.

¡GOLAZO HERÓICO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MUNICH! ZAPATAZO infernal del Guajiro in extremis sobre el Real Madrid ¡VIVA LUCHO! ▶️ Mira la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2tT6teycIx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 15, 2026

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