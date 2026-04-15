Bayern Múnich y Real Madrid protagonizan una de las series más electrizantes de los cuartos de final de la actual Champions League. La ida en el Santiago Bernabéu la ganó el equipo alemán 1-2 con goles de Luis Díaz y Harry Kane y el descuento fue de Mbappé.

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La vuelta empezó con ventaja para el Real Madrid en pocos segundos y con complicidad del arquero bávaro Manuel Neuer. El Bayern había recuperado el balón e intentaba salir de la mano de su golero y capitán al borde de su área, pero cometió un error garrafal.

Neuer intentó dar un pase de zurda al lateral derecho. Sin embargo, no contaba con el cierre de Arda Güller, quien con el arco solo pateó y abrió el marcador antes del primer minuto de juego.

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🤦🏻‍♂️ ¡ERROR GARRAFAL DE NEUER Y SERIE EMPATADA! Antes del minuto de juego, el arquero del Bayern Munich regaló la pelota y Arda Güler puso el 1-0 del Real Madrid sobre Bayern Munich. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/B8E6XVlrWE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 15, 2026

Pasaron apenas cuatro minutos en los que el Bayern apretó el acelerador, pues en el global el partido estaba empatado. Kimmich cobró un tiro de esquina cerrado que provocó un inentendible gesto del arquero del Real Madrid.

Pavlovic se elevó, cabeceó y puso el 1-1 parcial. Lunin, por su parte, se tiró hacia adentro del arco, quedándose sin opciones para atajar.

👀 ¡AHORA EL QUE FALLÓ FUE LUNIN Y EL BAYERN MUNICH EMPATÓ EL PARTIDO! El arquero del Real Madrid le dejó servido el gol a Pavlovic, que de cabeza puso el 1-1 en Alemania. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/wxJuUwrF0y — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 15, 2026

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