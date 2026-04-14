Este martes, 14 de abril, Barcelona visita al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano para el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, un compromiso muy importante recordando que en el juego de ida, el ‘Colchonero’ había ganado por 0-2 la semana pasada en el Camp Nou.

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De hecho, para buscar la remontada, el equipo de Hansi Flick salió con todo el ímpetu, al punto de que marcó rápido por medio de Lamine Yamal y luego de Ferran Torres, pero todo cambió minutos después.

Cuando el partido iba 0-2 a favor del conjunto ‘Culé’, el mediocampista del Barcelona Fermín López tuvo la oportunidad de marcar un gol más, pero el guardameta lo tapó bien y en el movimiento terminó impactando el rostro de su rival, dejando una imagen bastante fuerte.

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Esta fue la dura imagen que dejó el partido:

¿Os parece roja la patada de Musso a Fermín? pic.twitter.com/vfVsQqJEwz — -1899- (@_Futbolero_) April 14, 2026

Muchos hinchas del Barcelona pidieron penalti o al menos que se revisara la jugada, pero la realidad es que más allá de lo violenta que se vio la patada y demás, fue una jugada fortuita y por eso no fue revisable por el cuerpo arbitral.

Minutos después, el jugador Lookman, del Atlético de Madrid, marcó el descuento para irse de nuevo arriba en el marcador global, lo que puso al Barcelona nuevamente en aprietos.

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Por ahora, Atlético de Madrid lo gana por 3-2 en el marcador global a falta de 45 minutos para terminar la llave. Vale la pena recordar que el que gane se mide contra el vencedor entre Sporting o Arsenal, que se jugará este miércoles a las 2:00 de la tarde.

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