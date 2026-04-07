Este martes, 7 de abril, se jugó el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich, un gran compromiso por el nivel de ambos equipos, al punto de que fue considerado por muchos como una final adelantada.

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Sin embargo, el conjunto alemán fue superior durante el primer tiempo, pues mantuvo el control, manejó los tiempos del compromiso e incluso pudo marcar justo antes del cierre por medio de Luis Díaz.

El guajiro remató una gran jugada ofensiva por parte del conjunto alemán, tras un pase de Gnabry que lo dejó solo frente al guardameta.

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Vea el video de la anotación:

Luego, en el inicio del segundo tiempo, el equipo alemán salió con ganas de ampliar la ventaja, por lo que presionó alto al Madrid, hicieron varios pases de progresión y se la dejaron servida a Harry Kane para que rematara y marcara el segundo gol del partido.

Este fue el gol del delantero inglés:

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VhPaGHAy4z — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

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De esta manera y a falta del partido de vuelta, el Bayern Múnich sueña con completar la victoria que le permita avanzar a la semifinal del torneo, del cual es máximo favorito por lo que ha venido mostrando a lo largo de la temporada.

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