Los cuatro astronautas de la misión Artemis II ya hicieron su recorrido por el lado oscuro la Luna, y restablecieron contacto después de estar completamente incomunicados con la Tierra durante cerca de 40 minutos este lunes.

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“Nos veremos al otro lado”, dijo el astronauta Victor Glover, minutos antes de que se perdiera la comunicación.

La tripulación hizo un sobrevuelo de cerca de seis horas, y en el que la misión fue documentar características de la Luna que antes solo eran conocidas por fotografías tomadas por robots.

Derek Buzasi, profesor de Astronomía de la Universidad de Chicago, describió el periodo de soledad absoluta de los astronautas como “emocionante, en un sentido algo aterrador”.

Más temprano el lunes, los tripulantes de la nave Orión se convirtieron en los humanos que más lejos han estado del planeta.

El periodo de observación del sobrevuelo continuará hasta cerca de las 21:20, hora del este de Estados Unidos.

Al final del sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol estará detrás de la Luna.

La cápsula Orión está orbitando la Luna a gran velocidad, en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años. Luego hará un giro en U para regresar a la Tierra en una llamada “trayectoria de retorno libre”. El viaje de regreso tardará unos cuatro días.

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