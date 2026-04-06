La misión Artemis II vive este lunes 6 de abril uno de los momentos más importantes del regreso de la humanidad a la Luna. Millones de personas podrán seguir en vivo el histórico sobrevuelo lunar, cuando la cápsula Orion se acerque al satélite natural y sus astronautas observen por primera vez la cara oculta desde una misión tripulada en más de 50 años.

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La agencia espacial confirmó que realizará una transmisión oficial en directo, mostrando maniobras, imágenes del espacio profundo y comunicaciones con la tripulación durante la fase más esperada del viaje.

La cobertura oficial de la Nasa comienza este lunes a las:

12:00 p. m. (hora Colombia)

Disponible en YouTube, Nasa TV y plataformas oficiales.

En esta transmisión de Pulzo.com:

Lee También

Durante la transmisión se podrá observar:

La aproximación de la nave a la Luna

Maniobras orbitales clave

Registros en tiempo real desde la cápsula

Comentarios de expertos y control de misión

El evento marca el primer sobrevuelo lunar tripulado desde las misiones del programa Apollo program.

Horarios del sobrevuelo lunar Artemis II hoy (hora Colombia)

Estos son los momentos clave del histórico acercamiento:

Domingo 5 de abril

11:41 p. m. → Orión entra en la esfera de influencia lunar.

Lunes 6 de abril

12:00 p. m. → Inicia transmisión oficial NASA.

12:56 p. m. → Se rompe el récord de distancia humana desde la Tierra (superando Apolo 13).

1:45 p. m. → Comienza el sobrevuelo lunar.

5:47 p. m. → Pérdida temporal de comunicación al pasar por la cara oculta.

6:02 p. m. → Mayor acercamiento a la superficie lunar.

6:05 p. m. → Punto más lejano de la Tierra (nuevo récord tripulado).

7:35 p. m. → Eclipse solar visto desde la nave.

8:20 p. m. → Final del eclipse.

9:50 p. m. → Evento especial de transmisión en vivo.

POV: You’re flying by the Moon. This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby. Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

¿Qué está pasando ahora con la misión Artemis II?

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya superaron más de la mitad del trayecto hacia la Luna.

Desde el espacio, Koch describió la experiencia de observar el lado oculto del satélite: “Las zonas oscuras no parecen estar en el lugar correcto… no es la Luna que estamos acostumbrados a ver”.

La tripulación ha realizado:

Verificaciones técnicas de sistemas vitales

Observaciones científicas

Comunicaciones con familiares desde el espacio profundo

Ajustes operativos dentro de la nave

A pesar de pequeños inconvenientes técnicos —como fallos en el correo electrónico y el inodoro espacial— la misión avanza con normalidad.

¿Qué verán los astronautas durante el paso por la Luna?

La cápsula llegará a unos 7.400 kilómetros aproximadamente de la superficie lunar.

Desde allí, la tripulación observará:

Cráteres gigantes

Crestas montañosas

Antiguos flujos de lava

Regiones invisibles desde la Tierra

Las imágenes y datos ayudarán a comprender mejor la formación de la Luna y preparar futuras misiones humanas permanentes.

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Por qué Artemis II es una misión histórica

El vuelo comenzó el 1 de abril de 2026 tras despegar desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos.

La misión busca:

Probar sistemas para viajes al espacio profundo

Analizar cómo responde el cuerpo humano lejos de la Tierra

Preparar el regreso humano sostenido a la Luna

Será además la antesala de futuras misiones que planean establecer presencia humana continua en el satélite natural.

¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra?

Después del sobrevuelo, la nave iniciará el viaje de regreso durante tres días.

El amerizaje está previsto:

Frente a la costa de San Diego (EE. UU.)

Poco después de las 7:00 p. m. hora Colombia

Con ello culminará un viaje de aproximadamente 10 días, considerado el paso definitivo hacia una nueva era de exploración espacial humana.

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