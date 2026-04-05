Lo que debía ser un cierre de Semana Santa en familia terminó en una tragedia que enluta al sector tecnológico y de movilidad en Colombia. El pasado viernes 3 de abril, en las playas de Bávaro, República Dominicana, falleció el reconocido empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años. El deceso del fundador de la multinacional Quipux se produjo en un trágico accidente marítimo que ha conmocionado a los gremios de Medellín y el país.

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Según informes preliminares de las autoridades locales y allegados a la familia, el siniestro ocurrió hacia las 12:40 del mediodía en una playa cercana al hotel donde se hospedaban en la zona de Punta Cana. Zuluaga se encontraba en el agua junto a sus dos hijos, de 12 y 14 años, cuando fueron sorprendidos por una fuerte ola que los arrastró mar adentro.

Aunque los menores lograron ser rescatados y se encuentran fuera de peligro, el empresario no corrió con la misma suerte. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Hospiten Bávaro, el reporte médico indicó que ingresó sin signos vitales. La representación diplomática de Colombia en República Dominicana ya activó los protocolos para la repatriación del cuerpo, mientras voceros del hotel Hard Rock confirmaron su total colaboración con las investigaciones de ley.

Hugo Zuluaga no era un empresario más. Fue el cerebro detrás de la modernización de los procesos de tránsito en Colombia. Como fundador de Quipux, lideró la creación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), una herramienta que revolucionó la forma en que el Estado gestiona la movilidad. Su empresa, que nació con operaciones en Rionegro e Itagüí, se expandió rápidamente a las principales capitales como Bogotá, Medellín y Cali.

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Su ambición lo llevó a cruzar fronteras. Bajo su liderazgo, Quipux consolidó una nómina de cerca de 5.000 empleados y expandió sus soluciones tecnológicas a los cinco continentes. En África, específicamente en Costa de Marfil, la firma registró contratos de alto nivel para la organización de bases de datos de transporte y sistemas inteligentes de movilidad. En 2021, Zuluaga anunció con orgullo la incursión de su tecnología en los mercados de Camerún y Senegal, posicionando el talento colombiano en territorios históricamente complejos.

Desde Medellín, diversas figuras públicas y gremios han expresado su dolor. Mauricio Tobón Franco, expresidente del Concejo de Medellín, recordó a Zuluaga como un referente mundial de la industria. Por su parte, Fedemunicipios resaltó su papel fundamental en la digitalización de los servicios ciudadanos, calificándolo como el gran promotor de la modernización del transporte en el país.

Hugo Zuluaga tenía previsto retornar a Colombia el 4 de abril para retomar sus labores al frente de su grupo empresarial. Su partida deja un vacío inmenso en una industria que él mismo ayudó a cimentar, pero sobre todo, deja el recuerdo de un hombre que, hasta su último aliento, estuvo velando por la seguridad de los suyos.

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