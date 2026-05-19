Este 19 de mayo se confirmó la muerte de Totó la Momposina, uno de los estandartes de la música Colombiana. La encargada de confirmar la noticia fue Carolina Gotok, su mánager. La intérprete de clásicos como El Pescador padecía afasia, un trastorno cognitivo que afecta la capacidad para hablar, comprender, leer y escribir.

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La enfermedad fue confirmada por Marco Vinicio, hijo de la artista, durante una entrevista concedida a Jorge Barón en abril de 2024. Allí explicó que, aunque físicamente la cantante se encontraba bien, la condición había afectado sus funciones relacionadas con el lenguaje.

“Ella tiene una condición llamada afasia, que es una condición cognitiva; físicamente ella está bien. Actualmente se encuentra en México”, señaló en ese momento el familiar de la artista, quien además pidió apoyo al Ministerio de Cultura.

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¿Qué es la afasia?

Según el Instituto Nacional de Salud de EE. UU., la afasia aparece cuando se produce un daño en las áreas del cerebro responsables del lenguaje, generalmente después de un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal, un tumor o enfermedades neurodegenerativas.

Aunque la afasia altera la forma en la que una persona se expresa o comprende el lenguaje, no afecta la inteligencia. Existen diferentes tipos y grados de afasia: algunas personas tienen problemas para encontrar palabras, mientras que otras pueden perder casi completamente la capacidad de comunicarse. Los tratamientos suelen incluir terapias del lenguaje y rehabilitación especializada para ayudar a recuperar habilidades comunicativas.

Por otra parte, su hijo también había contado que esta enfermedad la había llevado a mudarse a México, pues la artista no contaba en Colombia con salud, pensión ni los recursos necesarios para cubrir su atención médica y estadía en el país. Según explicó Marco Vinicio, la familia no tenía cómo asumir los gastos que implicaría traerla nuevamente a Colombia y garantizarle condiciones dignas debido a su estado de salud.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Cultura señalaron que buscarían apoyo y gestión para ayudar a la cantante. Totó la Momposina tuvo su última presentación pública en septiembre de 2022 durante el Festival Cordillera y fue una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel internacional, con participaciones en escenarios como Lollapalooza y en la ceremonia del Nobel de Gabriel García Márquez en 1982.

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