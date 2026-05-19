Sonia Bazanta Vides, conocida en el mundo como Totó La Momposina, nació el primero de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo, Bolívar, en el corazón del Caribe colombiano. Esta maestra del bullerengue, la cumbia, el mapalé y el porro representa una de las figuras más importantes de la música folclórica de Colombia.

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Cuarta generación de una familia de músicos, Totó creció rodeada de tambores, cantos y bailes tradicionales que heredó de su padre, el percusionista Daniel Bazanta, y de su madre, la cantadora y bailarina Libia Vides.

Desde niña, la música no fue un ‘hobby’ sino una forma de vida. Tras la migración familiar por diferentes regiones del país, se instaló en Bogotá, donde estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Más tarde profundizó sus conocimientos en París, en la Universidad de la Sorbona, donde investigó historia de la música, coreografía y ritmos.

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En 1964 formó su primer grupo junto a sus padres y hermanos, y en 1968 ya lideraba su propia agrupación, recorriendo pueblos para recopilar ritmos ancestrales de las cantadoras del Caribe.

Su carrera internacional despegó con fuerza. En 1982 acompañó a Gabriel García Márquez en la ceremonia del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Grabó discos icónicos como La Candela Viva (1991), Carmelina y Pacantó, que la llevaron a escenarios de Europa, Asia, África y Estados Unidos.

Recibió prestigiosos reconocimientos: el Premio WOMEX a la Trayectoria (2006), el Grammy Latino a la Excelencia Musical (2013) y múltiples Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla. Su arte fusiona herencias africanas, indígenas y españolas, convirtiéndola en una antropóloga empírica de la cultura caribeña.

Cuántos hijos tuvo Totó La Momposina

Totó La Momposina tuvo tres hijos con su esposo Hernando Oyaga: Marco Vinicio Oyaga, Angélica María Oyaga y Eurídice Oyaga. Los tres heredaron el talento familiar y han sido pilares en su carrera y en la preservación de la tradición.

Marco Vinicio, percusionista y director musical de ‘Los Tambores de Totó’, ha sido su colaborador más cercano durante más de cuatro décadas. Es quien lidera el grupo que mantiene viva la música de su madre.

Angélica María, odontóloga de profesión pero bailarina por vocación, y Eurídice, cantadora y bailarina, también han participado activamente en presentaciones y grabaciones familiares. Juntos, con alrededor de nueve nietos (la mayoría también artistas), han extendido el linaje musical a una quinta y sexta generación.

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En 2022, Totó se retiró de los escenarios por problemas de salud (principalmente afasia), pero su voz sigue resonando a través de su familia y su vasto catálogo. Como ella misma transmitió, la música “viene de árbol”. Hoy, sus hijos y nietos continúan cantando y tocando los ritmos que Totó llevó al mundo, asegurando que la candela viva del Caribe colombiano nunca se apague.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

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